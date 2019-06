Psychiatrie wird erst ab 2022 saniert

Wiesbaden.Die psychiatrischen Kliniken in Hessen stehen weiter im Brennpunkt, doch nicht hinter jedem Vorwurf steckt auch ein Skandal. Das geht aus den Antworten hervor, die Sozialminister Kai Klose und Wissenschaftsministerin Angela Dorn (beide Grüne) am Montag im Sozialausschuss des Landtags zu einem Bericht des HR-Fernsehmagazins „defacto“ über Missstände in der Psychiatrie der Frankfurter Universitätsklinik gaben. Klose berief sich auf einen Besuch der Fachleute seines Hauses vor Ort und ein fachaufsichtliches Gespräch in seinem Ministerium wenige Tage nach dem Beitrag am 7. Juni.

Etwa eine Milliarde Euro

Dabei habe die Klinikleitung glaubhaft versichert, dass keine Leiharbeiter für die Betreuung fixierter Patienten eingesetzt werden. Gezeigte bauliche Mängel bezögen sich auf Räumlichkeiten, die Patienten gar nicht zugänglich sind, und seien zum Teil schon vor der Ausstrahlung beseitigt worden. So befinde sich ein im Film zu sehendes Waschbecken mit brauner Brühe in einem nicht genutzten Abstellraum, zu dem nur Pflegekräfte mit Schlüssel Zugang hätten. Auch der Raum mit einem verschimmelten Fensterrahmen liege außerhalb des Patientenbereichs und sei 2017 saniert worden, so dass die Aufnahme mehr als zwei Jahre alt sein müssten.

Ministerin Dorn räumte ein, dass der bauliche Zustand der Psychiatrie nicht mehr zeitgemäß sei. Da die gesamte Uniklinik für etwa eine Milliarde Euro saniert werde und die Patienten möglichst wenig beeinträchtigt werden sollten, sei eine Neuerung nur schrittweise möglich. Der erste Bauabschnitt der Psychiatrie solle 2022 in Angriff genommen und 2024 abgeschlossen werden. kn

