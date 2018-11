Psychologische Behandlung zu Hause

Mainz.Altersdepression oder Demenz müssen kein Grund für eine stationäre Versorgung sein – mit diesem Ziel hat in Mainz ein Zentrum für psychische Gesundheit im Alter (ZpgA) seine Arbeit aufgenommen. Es gehe darum, alten Menschen Handlungsstrategien und Lebensqualität zu erhalten und ihnen langwierige Krankenhausaufenthalte zu ersparen, sagte ein Sprecher des Landeskrankenhauses, das die Einrichtung zusammen mit der Universitätsmedizin Mainz betreibt.

In der Einrichtung in Mainz wird es keine Behandlung geben, die Mitarbeiter sollen stattdessen bedürftige Menschen zu Hause aufsuchen. „Das ist bundesweit das erste Zentrum dieser Art“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums vor der Eröffnung gestern. Ermöglicht wurde der Start mit einer Förderung aus dem Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses, des oberste Beschlussgremiums der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen. Diese Unterstützung beläuft sich auf 4,3 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren.

Leiter des Zentrums ist Andreas Fellgiebel, der als Chefarzt für Psychiatrie im Alter der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey und als wissenschaftlicher Leiter der Gedächtnisambulanz an der Universitätsmedizin Mainz für beide Kooperationspartner tätig ist. Der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Mainz, Klaus Lieb, bringt unter anderem sein Wissen über die psychische Widerstandsfähigkeit von Menschen ein.

Tagesklinik für psychisch Kranke

In einem Beitrag für die Fachzeitschrift „Dementia“ führte Fellgiebel zusammen mit Kollegen aus, dass die Belastung der Angehörigen einer der Hauptgründe für die Klinikeinweisung von Demenz-Patienten ist. Eine Alternative dazu könne ein Tagesklinik-Konzept sein, empfiehlt die Studie. In etlichen Bereichen der psychiatrischen Versorgung seien Tageskliniken ein gutes Bindeglied zwischen stationärer und ambulanter Betreuung, erklärt das ZpgA. Menschen mit Demenz aber seien hiervon bislang häufig ausgeschlossen. Ein Projekt des Zentrums, „DemStepCare“, will dazu beitragen, stationäre Aufenthalte von Menschen mit Demenz zu vermeiden und die Belastung von pflegenden Angehörigen zu reduzieren. lrs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.11.2018