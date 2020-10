Querelen erzeugen Gegenwind

Stuttgart.In der baden-württembergischen CDU wächst der Ärger über die ersatzlose Absage des Bundesparteitages, der in Stuttgart den neuen Parteichef bestimmen sollte. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann beschwört die „Gefahr, dass parteiinterne Querelen aufkommen und nicht nur die sehr herausfordernde Corona-Zeit überlagern, sondern auch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im März“. Mehrere Kreisvorsitzende fordern die Parteiführung auf, „alles dafür zu tun, die Entscheidung für den CDU-Parteivorsitz doch noch im Jahr 2020 stattfinden zu lassen“.

Das hatten sich die CDU-Strategen so schön zurechtgelegt: Ein mehrtägiger Bundesparteitag mit 1001 Delegierten und ebenso vielen Gästen in Stuttgart könnte wenige Monate vor der Landtagswahl im März für Rückenwind im Wahlkampf sorgen. Unter dem Druck der Pandemie schrumpfte das Treffen erst zu einer eintägigen Veranstaltung ohne geselligen Abend. Jetzt hat die CDU-Spitze die Versammlung komplett abgesagt. Nun könnte es für die Wahlkämpfer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Gegenwind aus Berlin geben, wenn der Unfrieden anhält.

Suche nach Alternativen

Weitgehend Konsens herrscht an der Basis, dass ein Präsenzparteitag in einer Halle „nicht zu verantworten und nicht zu vermitteln wäre“ (Eisenmann). Im gleichen Atemzug betont die baden-württembergische Kultusministerin: „Ich bin allerdings nicht gerade glücklich darüber, wie schnell von alternativen Veranstaltungsformen – hybrid oder digital – abgerückt wurde.“ Sie hätte es für klug gehalten, die Entscheidung über den CDU-Bundesvorsitz „frühzeitig und zügig zu treffen“.

Am liebsten hätte sie auch noch weit vor der Landtagswahl am 14. März die heikle Frage geklärt, wer die Union als Kanzlerkandidaten in die Bundestagswahl führt. Da kommt neben den CDU-Wettbewerbern Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen zusätzlich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ins Spiel.

Einen Vorgeschmack auf die drohende hässliche Auseinandersetzung bekam die CDU-Basis gleich nach der Vorstandsentscheidung. „Beachtliche Teile des Partei-Establishments wollen verhindern, dass ich Parteivorsitzender werde“, klagte Merz. Der ist für große Teile der Südwest-CDU der Favorit für die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. „Politische Motive bei der Absage des Parteitags kann man nicht ausschließen“, meint zum Beispiel Thomas Blenke. Der Calwer CDU-Kreischef fordert mit mehreren Kollegen, die Personalfrage schnell zu klären.

In der Südwest-CDU wundert sich mancher, dass der Bundesvorstand einstimmig den Parteitag abgesagt hat – also auch mit der Stimme von CDU-Landeschef Thomas Strobl. Zumindest mit einer Enthaltung hätte er seine Bedenken dokumentieren müssen, heißt es. Das schlimmste Szenario ist für die CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein Bundesparteitag kurz nach der Landtagswahl, weil dann die Personalquerelen mit der heißen Wahlkampfphase zusammenfielen.

Südwest-SPD schaltet um

Während die Bundes-CDU sich einen digitalen Parteitag mit Wahlen nicht zutraut, hat die Südwest-SPD genau diese Form für ihren Landesparteitag am 14. November beschlossen. Generalsekretär Sascha Binder macht aus der Not eine Tugend: „Die SPD ist schon seit Langem eine innovative politische Kraft, und wir freuen uns auf die Möglichkeit, dies erneut unter Beweis zu stellen.“ Nun sollen die Delegierten bei einer Urnenwahl an mehreren Standorten im Land Landtagsfraktionschef Andreas Stoch zum Spitzenkandidaten küren und den kompletten Landesvorstand neu wählen.

Auch die Südwest-Grünen diskutieren Alternativen für den Mitte Dezember geplanten Parteitag. Die Krönungsmesse für Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Spitzenkandidaten findet wahrscheinlich nur im Internet statt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020