Quote erstmals auf Rekordtief

Stuttgart.Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Juni seien 187 557 Menschen im Südwesten ohne Arbeit gewesen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gestern in Stuttgart mit. Das waren 4259 Menschen oder 2,2 Prozent weniger im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank auf den Tiefststand von 3,0 Prozent. Seitdem die Agentur 1993 anfing vergleichbare Daten zu erheben, lag diese Quote nie so niedrig.

In Rheinland-Pfalz war bereits im Mai die Zahl der Arbeitslosen unter die Marke von 100 000 gesunken. Im Juni ging sie um weitere 150 oder 0,2 Prozent zurück. Im Vergleich zum Juni vergangenen Jahres sank die Zahl der Arbeitslosen um 6200 oder 6,0 Prozent. Der Regionaldirektion zufolge meldeten sich vor allem junge Leute nach dem Abschluss ihrer Berufsausbildung arbeitslos. Das sei aber nur vorübergehend.

Der Boom am hessischen Arbeitsmarkt setzt sich trotz trüber Konjunkturaussichten fort. Im Juni wurden erneut weniger Arbeitslose gemeldet. Die Zahl der Menschen ohne Job sank im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent auf 151 955, wie die hessische Regionaldirektion der Arbeitsagentur gestern mitteilte. Dies sei der niedrigste Stand in einem Juni seit 1992. dpa