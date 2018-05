Quote notwendig

Anzeige

Der zunehmende Hausarztmangel auf dem Land ist eine der größten Herausforderungen im medizinischen Bereich. Bislang gelingt es der Politik nicht, Anreize zu setzen, damit sich junge Mediziner für einen Arbeitsort im Grünen entscheiden. Kommt es hier nicht zu einem Kurswechsel, wird dies wegen der kommenden Ruhestandswelle bei Hausärzten drastische Folgen haben. Deswegen ist die von CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart geforderte Landarztquote bei Medizinstudiengängen zwar ein weitgehender Eingriff in die wissenschaftliche Unabhängigkeit, trotzdem ist sie vertretbar.

Dem Widerstand zum Trotz

Denn das Interesse, Ärzte in Baden-Württemberg auch abseits der Ballungszentren flächendeckend anzusiedeln, ist wichtiger als die Freiheit der Wissenschaft, die Medizinstudenten ausschließlich nach ihrer fachlichen Eignung auszusuchen. Idylle, grüne Wiesen und frische Luft locken die Jungmediziner schon lange nicht mehr auf das Land. Im Gegenteil: Das Bild des klassischen Landarztes, der rund um die Uhr für seine Patienten da sein muss, schreckt viele Nachwuchsmediziner ab. Sie wollen neben dem Job genügend Zeit für sich und die Familie haben, was wegen der ausgedünnten Versorgungsstruktur auf dem Land oft nicht möglich ist. Erst wenn die Hausarztdichte deutlich zunimmt, wird sich diese Situation entspannen. Deswegen muss die Politik mit einer Quote bei der Studienplatzvergabe steuernd eingreifen – auch wenn der Widerstand der Ärzteschaft groß ist.