Radfahren fällt Kindern oft schwer

Stuttgart.Die Durchfallquote bei der Radfahrausbildung für Viertklässler steigt in Baden-Württemberg seit einigen Jahren deutlich an. Nach einer Erhebung des Innenministeriums haben im letzten Schuljahr rund 13 000 Grundschüler die Prüfung nicht bestanden. Das entspricht einer Quote von 13,2 Prozent. Vor drei Jahren lag dieser Anteil noch bei 7,9 Prozent. Die in der Verkehrserziehung eingesetzten Polizeibeamten berichten von einem Nachlassen der motorischen Fähigkeiten. Immer mehr Kinder hätten zu wenig Bewegung und würden das Fahrrad nicht mehr beherrschen.

„Das Problem liegt viel tiefer“, sagt die nordbadische Bezirksvorsitzende des Lehrerverbandes VBE, Andrea Friedrich. Der Rückgang der motorischen Fähigkeiten werde im Sportunterricht nur besonders sichtbar, auch in Fächern wie Werken und Kunst würden die Lehrer „oft an unüberwindliche Grenzen“ stoßen. Ein Teil der Eltern kümmere sich zu wenig um ihre Kinder.

Motorik soll trainiert werden

Besser schneiden die Kinder in Rheinland-Pfalz ab. Im letzten Jahr schafften 2216 von 31872 Kindern den Praxistest nicht. Das entspricht einer Quote von sieben Prozent. In Hessen stellen die Jugendverkehrsschulen den Viertklässlern eine Teilnahmebescheinigung aus. Im Bedarfsfall bekämen die Eltern einen Brief, in dem der Schulungsbedarf ihrer Kinder genauer erklärt wird.