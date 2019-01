Radikalisierung hinter Gittern

Stuttgart.Als Krimineller ins Gefängnis, als Islamist entlassen? In diesem Jahr will das baden-württembergische Justizministerium die Maßnahmen gegen die Radikalisierung vor allem muslimischer Häftlinge verstärken. Mit triftigem Grund: Die Zahl der Gefangenen mit islamistischem Hintergrund in den Haftanstalten des Landes steigt deutlich. War es bis Mitte 2016 lediglich eine einstellige Zahl, befanden

...