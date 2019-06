Räpple greift Gerichtshof an

Stuttgart.Großes Vertrauen hat Stefan Räpple eigentlich nicht in das Gericht, vor dem der AfD-Landtagsabgeordnete an diesem Montag um sein Recht kämpft. Schon im Vorfeld hatte er gewohnt großspurig die Erwartung formuliert, dass seine Klage abgewiesen werde. Denn der Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg sei „korrumpiert durch Parteimitgliedschaften“ der Richter. Präsident Malte Graßhof gibt sich bemüht neutral. Weil im Gerichtssaal an den Plätzen der Kläger die Mikrofone ausgefallen sind, bittet er auch den Anwalt von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) zwecks Gleichbehandlung für seine Redebeiträge an ein neutrales Mikro.

Vor dem höchsten baden-württembergischen Gericht geht es an diesem Tag um den wahrscheinlich größten Eklat in der Geschichte des Landtags. Am 12. Dezember vergangenen Jahres hatten sich Räpple und der fraktionslose AfD-Politiker Wolfgang Gedeon nach Ordnungsrufen und einem befristeten Ausschluss durch Aras geweigert, den Plenarsaal zu verlassen. Die Präsidentin ließ die Polizei kommen. Die Beamten konnten die beiden schließlich mit vielen Worten dazu bringen, dass sie dann doch noch mehr oder weniger freiwillig mitgingen. Im Eilverfahren, in dem sie den Ausschluss für drei Sitzungstage abwenden wollten, waren Räpple und Gedeon im Januar schon gescheitert.

Täter oder Opfer

Als „besonders schwerwiegenden Ordnungsverstoß“ wertet Landtagsanwalt Christofer Lenz den Vorgang. Er habe nur einen vergleichbaren Fall gefunden, als NPD-Abgeordnete im sächsischen Landtag sich einer Anordnung des Präsidenten widersetzten. „Da befinden Sie sich ja in guter Gesellschaft“, sagt er spöttisch zu den Klägern. Lenz vergleicht die Sitzungsleitung im Parlament mit dem Schiedsrichter beim Fußball: „Frau Aras hat mit Fingerspitzengefühl ihre Aufgabe wahrgenommen.“

Die beiden AfD-Politiker, gegen die Ausschlussverfahren ihrer Partei laufen, zeigen keine Einsicht. Räpple nimmt den Fußball-Vergleich in seinem Schlussbeitrag auf: „Wenn der Schiedsrichter schon nach fünf Minuten gelbe Karten verteilt, entgleitet ihm das Spiel.“ Dass die Sitzung eskaliert sei, war seiner Ansicht nach absehbar.

Räpple beschreibt dem Gericht den „politischen Streit als Kampf um verschiedene Weltanschauungen“. Da würden dann „Dinge passieren, die nicht so schön sind“. Seine Wähler kämen nicht aus dem akademischen Bereich, und denen wolle er eine Stimme geben.

Gedeon versteigt sich in Kriegsrhetorik. Für ihn ist „Politik die Fortsetzung des Krieges mit Worten“. Politiker bräuchten daher Nehmerqualitäten. Aras jedoch fühle sich ständig diskriminiert. Dieses Gefühl könne aber nicht Grundlage eines Ausschlusses für einen Abgeordneten sein. Auch Dirk Schmitz, der Anwalt der beiden AfD-Politiker, arbeitet sich an Aras ab: „Wir haben eine parteiische Präsidentin, die im grünen Trikot rumläuft.“

Lenz erinnert daran, dass Räpples erster Sitzungsausschluss nicht von Aras verhängt wurde, sondern vom damals amtierenden Vize Wilfried Klenk (CDU). Die beiden Kläger könnten Aras, die Grünen-Politikerin mit Migrationshintergrund, nicht leiden. Dass die AfD-Leute Opfer seien, lässt Lenz nicht gelten. Räpple und Gedeon hätten ihren Ausschluss für drei Sitzungen in Kauf genommen: „Das Preisschild für ihr Verhalten war vorher bekannt.“

Auch die Klage, die Strafe sei zu hart, weist Lenz zurück. Möglich seien sogar zehn Tage. Vom Verfassungsgericht wünscht er sich „ein klares Stoppsignal“. Lenz: „Wir brauchen ein klares Urteil.“ Die Präsidentin müsse die Ordnung aufrechterhalten können.

Die Richter haben sich viel Zeit für die Beratung eingeräumt. Graßhof kündigt die Entscheidung für 22. Juli an. Das strebe man an.

