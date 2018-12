Räpple und Gedeon wehren sich

Die AfD-Politiker Stefan Räpple (li.), und Wolfgang Gedeon. © dpa

Stuttgart.Wie umgehen mit gezielten Provokationen durch die AfD, insbesondere durch den AfD-Abgeordneten Stefan Räpple und den Ex-AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon? Nach dem Eklat vom Mittwoch, als erstmals in der Geschichte des baden-württembergischen Parlaments mit Räpple und Gedeon zwei Abgeordnete durch die Polizei aus dem Plenarsaal geleitet wurden, zeigt sich: Die Landtagsspitze, aber auch die anderen Fraktionen haben kein Mittel gefunden, dieser Art der politischen Auseinandersetzung zu begegnen.

Parteiausschlussverfahren drohen

Räpple und Gedeon hatten sich am Mittwoch nach einem Sitzungsausschluss durch Landtagspräsidentin Muhterem Aras zunächst geweigert, den Plenarsaal zu verlassen, und konnten erst unter Anwesenheit von Polizei durch Landtags-Vizepräsidentin Sabine Kurtz dazu überredet werden. Auf den Eklat hätten beide es ihrer Ansicht nach „ausdrücklich angelegt“, sagte Kurtz. Und Aras tat ihnen den Gefallen. Sie wandte mit dem Sitzungsausschluss ihr schärfstes Mittel an, nachdem Ordnungsrufe gegen Räpple und Gedeon nicht fruchteten.

Nächste Woche könnte es bei den Plenartagen am Mittwoch und Donnerstag wieder zur Nagelprobe kommen. In jeden Fall werden Räpple und Gedeon erneut das Plenum beschäftigen. Denn gegen den von Aras verhängten Ausschluss für die nächsten drei Sitzungstage lag bereits gestern bei der Landtagsverwaltung ein Widerspruch von Gedeon vor. „Über den Antrag wird gemäß Geschäftsordnung in der nächsten Sitzung am 19. Dezember ohne weitere Aussprache abgestimmt“, teilte die Landtagssprecherin zum Vorgehen mit.

Auch Räpple will wohl diesen Weg noch beschreiten. Seine Ankündigung, gegen den Sitzungsausschluss vor den Verfassungsgerichtshof zu ziehen, will er für den Fall wahr machen, dass sein Einspruch vom Landtag abgelehnt wird. „Je nach Ausgang des Verfahrens werde ich den Verfassungsgerichtshof im Rahmen einer Feststellungsklage anrufen. In einem solchen Verfahren wird es vor allem um die Grundsätze unabhängiger, fairer und rechtsstaatlicher Sitzungsführung der Landtagspräsidentin gehen“, teilte Räpple auf Anfrage mit. „Wir brauchen eine Präsidentin, die ihrem Amt würdig ist.“

Doch wie es mit Räpple selbst weitergeht, ist offen. Der AfD-Landesverband arbeitet bereits an der Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens gegen ihn. Bekannt wurde dies nach dem Eklat im Landtag. „Der Schriftsatz wird derzeit vorbereitet, ich gehe davon aus, dass er noch in diesem Jahr vorliegen wird“, sagt der Landesvorsitzende Marc Jongen. Er bestätigt zudem, dass auch gegen Gedeon, der zwar nicht mehr der AfD-Fraktion angehört, aber noch immer Parteimitglied ist, derzeit ein neues Parteiausschlussverfahren vorbereitet werde. Ein erstes Verfahren war aus formalen Gründen gescheitert. „Das ist allerdings Sache des Bundesvorstands.“

Zu den Gründen, die für Räpples Parteiausschluss sprechen, wollte Jongen nicht ins Detail gehen. „Aber ich kann sagen, dass viele der Gründe, die gegen Herrn Gedeon sprechen, auch auf dessen Freund Räpple zutreffen“, so der Landeschef. „Viele der Äußerungen von Räpple und Gedeon, die letztlich zu den Parteiausschlussverfahren führten, halte ich für parteischädigend.“

Von der AfD-Fraktion im Landtag ist indes in dieser Richtung nichts zu hören. Die Fraktion hatte nach Räpples Sitzungsausschluss die Plenardebatte verlassen. „Das war eine klare Positionierung gegen die fehlende Gleichbehandlung im Parlament“, sagt der Pressesprecher der Fraktion. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hätte für seine Äußerung, Räpples „geistige Vorläufer seien im Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert“, gerügt werden müssen. Dass stattdessen Räpple ausgeschossen werde, sei „in keiner Weise akzeptabel“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018