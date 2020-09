Rätselraten um Wetterau-Krokodil

Ortenberg.Ein angeblich lebendiges Krokodil sorgt für Schlagzeilen und Rätselraten in Ortenberg. Das Reptil war vor wenigen Tagen in einem Bachlauf gesichtet und fotografiert worden – ist möglicherweise aber eine Attrappe. Nach Hinzuziehung eines weiteren Experten seien „ernsthafte Zweifel“ an der Echtheit aufgekommen, teilte der Leiter des Haupt- und Ordnungsamtes, Lars Wagner, mit. Eine abschließende Einschätzung sei jedoch erst möglich, wenn „konkrete Beweise“ für den Fall vorliegen.

„Bis dahin ist es aber im Rahmen der Verhältnismäßigkeit angebracht, unsere gestrige Einschätzung der Lage zu überdenken und ein Stück weit Entwarnung zu geben.“

Die Wetterau-Stadt war zunächst davon ausgegangen, dass es sich um ein echtes Krokodil handelt und hatte ebenso wie die Polizei dazu aufgerufen, weitere Sichtungen zu melden. Eine Gefahr für Menschen gehe nicht von dem Tier aus, hatte noch am Dienstagvormittag eine Polizeisprecherin gesagt. Jedoch sollten Landwirte und Viehhalter im fraglichen Bereich aufmerksam sein und Hundebesitzer ihre Tiere anleinen. Der Stadt zufolge hatte ein Bürger vergangene Woche das Reptil gesehen und fotografiert. Ein zoologischer Berater habe die Echtheit des Jungtieres bestätigt. Auf dem Foto ist ein kleines Krokodil zu sehen, das mit seinem Kopf aus einem Schilfversteck hervorschaut. Die Zweifel seien nach einem längeren Gespräch mit dem Kurator des Frankfurter Zoos, Johannes Köhler, aufgekommen, teilte die Stadt weiter mit.

Könnte Attrappe sein

„Ich halte es nach wie vor für ein Plastikkrokodil“, sagte Köhler der Deutschen Presse-Agentur. Er ist nach eigenen Angaben auch für Reptilien zuständig. Die fragliche Fotoaufnahme sei zwar schlecht. Doch man könne beispielsweise besonders große Augenwülste erkennen und fast sechseckige Schuppen, was ungewöhnlich für ein Krokodil sei. Zudem seien die Pupillen des Tieres rund und geweitet, tagsüber hätten diese aber schlitzartig sein müssen. Das alles mache ihn sehr sicher, dass es sich um eine Attrappe handele - solche würden übrigens auch im Online-Handel angeboten.

Ob echt oder nicht: Der Fall verweist auch auf einen ernsten Hintergrund. Immer wieder werden gerade kleinere Krokodile ausgesetzt, wie Frank Velte berichtet, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Darmstädter Zoo Vivarium.

Die Haltung dieser Reptilien könne manchen Besitzern zu teuer werden. Diese sei zudem angesichts diverser Mindeststandards aufwendig. Ausgesetzte Krokodile hätten in Deutschland keine Überlebenschance, da die Tropen- und Subtropentiere nicht mit dem Frost hiesiger Breiten klarkämen.

Und wie geht es im Fall des Ortenberger Krokodils weiter? Wenn es sich nicht um ein echtes Reptil handelt, dann womöglich um einen „bösen Streich“, überlegt Lars Wagner vom Haupt- sowie Ordnungsamt. Ermittlungen würde man in dem Fall aber wahrscheinlich nicht anstellen. lhe

