Räuber auf der Flucht

Frankfurt.Bewaffnete haben am Donnerstag in Frankfurt einen Werttransporter überfallen und konnten danach fliehen. Der Überfall ereignete sich nach Angaben einer Polizeisprecherin am Morgen im Eingangsbereich einer Bank im Stadtteil Bergen-Enkheim. Die Angreifer hatten Schusswaffen dabei und bedrohten die Sicherheitsmitarbeiter eines Werttransportunternehmens. „Durch das schnelle und besonnene Handeln der Geldboten gelang es den Räubern nicht, sich des Geldkoffers zu bemächtigen“, teilte die Polizei am Abend mit.

Brennendes Auto

„Aktuell läuft ein größerer Polizeieinsatz im östlichen Teil #Frankfurts“, twitterte die Polizei am Morgen. „Wir fahnden nach einem #Raub nach mehreren bewaffneten Personen.“Bei dem Überfall sei mindestens ein Schuss gefallen, verletzt wurde aber niemand. Die Räuber flüchteten mit einem Auto vom Tatort, wie die Polizei mitteilte. Später fanden die Beamten ein paar Straßen weiter ein in Flammen stehendes Auto. Dabei könnte es sich um das Fluchtfahrzeug handeln. Die Polizei fahndete „mit Hochdruck“ nach den Flüchtigen. Die Beamten mahnten zur Vorsicht und warnten davor, Anhalter mitzunehmen. lhe

