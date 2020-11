Räumung von weiteren Protestcamps

Homberg/Ohm.Bei dem Einsatz im Dannenröder Wald räumt die Polizei jetzt auch zentrale Protestcamps der Waldbesetzer. Am Donnerstag holten die Einsatzkräfte in einem der Camps mit rund einem Dutzend Baumhäusern Personen von Bäumen oder Holzkonstruktionen, so ein Polizeisprecher. Eine Person habe während des Einsatzes in etwa zehn Metern Höhe einen Polizisten gegen den Kopf getreten.

Im Dannenröder Forst werden Bäume für den Bau der Autobahn 49 abgeholzt. Um das zu verhindern, halten Umweltschützer das Waldstück seit mehr als einem Jahr besetzt und haben dort Baumhauscamps sowie Barrikaden errichtet, die von der Polizei seit 10. November Schritt für Schritt geräumt werden.

Unterstützung für Polizei

Aktivisten hatten der Polizei am Vortag vorgeworfen, bei dem Einsatz Gewalt angewendet zu haben. Am Donnerstag stellte sich die SPD hinter die Einsatzkräfte. „Der Einsatz im Dannenröder Forst ist nicht nur anstrengend, er ist auch unglaublich gefährlich“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph, anlässlich einer Diskussion im Innenausschuss. Dabei habe Innenminister Peter Beuth (CDU) berichtet, welchen Gefahren die Polizisten ausgesetzt seien: „Hier geht es um einbetonierte Barrikaden, eingegrabene Nägelbretter, den Einsatz von Pyrotechnik, unübersichtliche Seilkonstruktionen, bis zum Bewerfen mit Exkrementen.“ lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.11.2020