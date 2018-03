Rasante Ausbreitung

Anzeige

Stuttgart.Das Influenza-Virus hat in diesem Jahr schon viele Baden-Württemberger erwischt. Dem Landesgesundheitsamt wurden in der vergangenen Woche mit 3197 Influenzafällen so viele wie noch nie zuvor in einer Woche gemeldet, wie eine Sprecherin gestern mitteilte. Der Trend spreche für eine starke Grippewelle. Das Landesgesundheitsamt empfehle weiter eine Impfung.

Die Zahl der seit Beginn der Grippesaison gemeldeten Fälle ist demnach auf 12 861 (Stand: 21. Februar) gestiegen. Im Vorjahr war die Grippe ähnlich stark verbreitet. Insgesamt 37 Menschen starben bereits in Folge der Influenza-Infektion, darunter zwei Kinder.

Nicht ins Gesicht fassen

Zum Schutz vor einer Ansteckung weisen Behörden auf einfache Verhaltensregeln hin: Man solle sich regelmäßig und gründlich die Hände waschen und sich nicht ins Gesicht fassen, teilte das Landratsamt Reutlingen mit. Es werde empfohlen, nur vom eigenen Teller zu essen und aus der eigenen Tasse zu trinken. Zu Erkrankten sollte laut Landratsamt ein Abstand von gut einem Meter eingehalten werden.