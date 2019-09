Ratlose Regierung

Stuttgart.Wenige Tage vor der entscheidenden Sitzung der Haushaltskommission ist die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg völlig ratlos, wie sie den Doppelhaushalt 2020/21 unter Dach und Fach bringen könnte. Die von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) vorgegebenen 1,15 Milliarden Euro für Mehrausgaben sind durch die Wünsche der Minister mehrfach überzeichnet. Am Donnerstag will die Kommission unter Leitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) letzte Sachfragen klären, ehe am Sonntag die Runde Wünsche und Wirklichkeit zur Deckung bringen soll. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gelingen soll“, sagt ein Regierungsmitglied mit Blick auf Mehrforderungen von 4,8 Milliarden Euro.

In den Boomjahren haben sich die Minister an jährlich stärker sprudelnde Einnahmen gewöhnt. Allein 2018 wuchs das Steueraufkommen des Landes Baden-Württemberg um 7,5 Prozent auf 40,6 Milliarden Euro. Wie Süchtige an ihre Dosis klammern sich die Ressortchefs nun an die Vorstellung, dass sie immer mehr Geld ausgeben können. Im laufenden Jahr geht es allerdings rückwärts: Bis Ende August lagen die Steuereinnahmen um 381 Millionen unter den 26,1 Milliarden Euro, die in den ersten acht Monaten des letzten Jahres eingegangen waren.

Die Trendwende ist bei den Ministern nicht angekommen. Allein die Hochschulen fordern einen Nachschlag von 550 Millionen für 2021, wenn der neue Sechs-Jahres-Pakt in Kraft treten soll. Das wäre nahezu der Betrag, den Sitzmann im Jahr der Landtagswahl allen Ressorts zusammen zugestehen will. Aber CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann fordert rund 1000 zusätzliche Lehrerstellen.

Wer behält den Schwarzen Peter?

Allen Beteiligten ist klar, dass sich die meisten Forderungen nicht realisieren lassen. Nun geht es hinter den Kulissen darum, wer am Ende den Schwarzen Peter hält und öffentlich für enttäuschte Hoffnungen einstehen muss. „Manche CDU-Häuser treten unverschämt und populistisch auf“, wird im Grünen-Lager geklagt. Die Christdemokraten verlangen, dass Sitzmann konkrete Kürzungsvorschläge macht.

Am vergangenen Freitag bat die Haushaltskommission alle Minister einzeln zum Gespräch. In jeweils 20 Minuten sollten sie erklären, welche ihrer Projekte ihnen besonders wichtig, welche verzichtbar sind. Die Sache ging dem Vernehmen nach wie das Hornberger Schießen aus: Außer viel Krach war nichts.

Erstmals saß am Freitag Eisenmann, die nach ihrer Wahl zur CDU-Spitzenkandidatin die Regierungsgeschäfte mit den Grünen koordiniert, in der Runde. Den Grünen fiel erst hinterher auf, dass damit die CDU mehr Vertreter in der mächtigen Kommission hat als sie selbst. Weder hatten die Christdemokraten Vizeregierungschef Thomas Strobl zurückgezogen noch Landwirtschaftsminister Peter Hauk. „Die sitzen da, obwohl sie einen Interessenkonflikt mit ihren eigenen Forderungen haben“, grantelt ein Grüner.

Derzeit ohne Ausweg

In der Not suchen alle Ressortchefs nach Auswegen. Bei den Grünen wird mit Verweis auf die Debatte unter Wirtschaftsprofessoren die Verabschiedung von der Nettonull ins Gespräch gebracht. Die schon vor Jahren im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse schreibt für 2020 den Ländern erstmals den Verzicht auf weitere Verschuldung vor. Zwei Grünen-Minister haben in den letzten Tagen mit Verweis auf ihren großen Finanzbedarf an dieser Vorgabe gerüttelt. Öffentlich sagen wollen sie das aber im Moment nicht. Denn die Abfuhr Kretschmanns wäre ihnen sicher. „Diese Frage stellt sich im Land nicht“, heißt es prompt auch im Finanzministerium.

Dabei profitiert das Land schon vom historischen Zinstief. Bei jeder Umschuldung sinkt der Zinsaufwand, der im Einzelplan 12 verbucht wird. Für die nächsten beiden Jahre steuert dieser Titel 350 Millionen Euro Einsparungen bei. So viel wie alle anderen Ressorts zusammen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019