Raubfisch bedroht Küken

Weniger Chancen bei Kälte

Oliver Muschner, der auf seiner Webseite „Waller-fangen.de“ Informationen und Fangtipps zu dem auch Waller genannten Wels publiziert, hält auch die Vermessung des Teichs mit einem Echolot für möglich – am besten in Kombination mit einem Futterboot. „Hierdurch könnten die vermutlichen Welsunterstände entdeckt werden“, sagt er. „Diese Unterstände sollten dann sehr gezielt ab dem späten Nachmittag bis zum nächsten Morgen befischt werden.“

Allerdings solle mit dem Fangversuch nicht allzu lange gewartet werden, rät der Angel-Experte aus Ulm. „Die Chancen, den Wels zu erwischen, schwinden mit sinkenden Wassertemperaturen.“ Deshalb, erläutert er, sollte es innerhalb der nächsten sechs Wochen schon losgehen.

Gespräche mit der Feuerwehr über Möglichkeiten, das Wasser aus dem Teich abzupumpen, gab es jedenfalls noch nicht. Zum einem müsse das Wasser irgendwohin abgepumpt werden, gibt Stadtsprecherin Holzheimer zu bedenken. Zum anderen: „Wir wissen ja gar nicht, wer da vielleicht sonst noch lebt.“ Andere Fische oder Kleintiere sollen jedenfalls nicht zum Tod durch Wassermangel verurteilt werden, wenn sie bisher das Glück oder Geschick hatten, die Hungerattacken des Raubfischs zu überleben.

Ganz so leergefressen, wie es nach ersten Berichten erschien, ist die Teichbewohnerschaft jedenfalls nicht. Wenn besorgte Tierfreunde Böschung und Wasseroberfläche in Augenschein nehmen, tummelt sich da ein knappes Dutzend – allerdings kükenloser – Stockenten. Mindestens zwei Teichhühner mit drei Küken sind auch noch unterwegs. Keines der Tiere verhält sich, als erscheine ihm das Gewässer wegen einer Gefahr aus der Tiefe irgendwie bedrohlich.

Tierschützer, denen der hungrige Wels mehr am Herzen liegt als die Küken – in der Natur geht es schließlich um Fressen und Gefressen werden –, können aufatmen. Die Stadt Offenbach hofft, dass der Fisch lebend gefangen werden und in einem privaten Gewässer unterkommen kann. Denn in fließenden Gewässern darf das Tier nach EU-Recht und Hessischer Fischereiverordnung nicht ausgesetzt werden.

Dabei sei der Wels seinerzeit vielleicht selbst einmal im Offenbacher Teich ausgesetzt worden, vermutet Ruwen Kohring, Fachautor für Angler-Magazine und nach eigenen Angaben Wels-Spezialist. „Der ist vielleicht einem Teichbesitzer zu groß geworden.“ Immerhin soll das Tier, das im vergangenen Jahr erstmals gesichtet wurde, mittlerweile 1,50 Meter lang sein. Es ist übrigens eine Ordnungswidrigkeit, einen Wels ohne Genehmigung einfach in ein fremdes Gewässer zu geben. „Das kann eine Geldbuße bis zu 5000 Euro nach sich ziehen“, erklärt Holzheimer.

Suche nach neuem Zuhause

Die Stadt Offenbach will natürlich korrekt vorgehen. Sollte es gelingen, den Fisch lebend zu fangen, wartet also schon die nächste Herausforderung. Denn ein privater Teichbesitzer, in dessen Gewässer der Wels ausreichend Platz und Nahrung findet, ohne in ein anderes Gewässer wechseln zu können, muss erst einmal gefunden werden.

