Razzia gegen Organisierte Kriminalität in Baden-Württemberg

Stuttgart/Karlsruhe.Mit einer groß angelegten Razzia geht die Bundespolizei gegen Organisierte Kriminalität in Baden-Württemberg und bundesweit vor. Im Südwesten wurden am Morgen neun Objekte durchsucht, in Karlsruhe, Mannheim, Bruchsal, Pforzheim, Rastatt und Offenburg. Es handele sich um die größte Zugriffs- und Durchsuchungsmaßnahme seit Bestehen der Bundespolizei, teilten mehrere Direktionen mit.

Bei der bundesweiten Razzia gegen Organisierte Kriminalität geht es um die Zwangsprostitution von Thailänderinnen. Die Frauen und Transsexuellen sollen mit gefälschten Visa nach Deutschland geschleust worden sein, um anzuschaffen. Das eingenommene Geld mussten die Opfer an ihre Peiniger abgeben, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Stuttgart am Mittwoch sagte. 17 Hauptbeschuldigte stünden bundesweit im Fokus. Die Prostituierten sollen von Bordell zu Bordell gereicht worden sein. Wie alt sie sind, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Bundesweit werden seit dem Morgen Privatwohnungen und Bordelle durchsucht - mehr als 60 Einrichtungen sollen es sein, etwa 1500 Beamte der Bundespolizei seien im Einsatz, sagte die Sprecherin. Das Verfahren liege bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main.