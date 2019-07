Rechte gehen gegen Demoverbot vor

Kassel.Die rechtsextreme Partei „Die Rechte“ wehrt sich gegen das Verbot einer geplanten Kundgebung in Kassel. Die Stadt habe die von der Partei für den 20. Juli angemeldete Demonstration verboten, erklärte am Dienstag das Verwaltungsgericht Kassel. Dagegen liege nun vom Anmelder der Demo ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz vor, über den „rechtzeitig“ entschieden werde. „Die Rechte“ hatte im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke zu der Kundgebung aufgerufen. Sie spricht von einer gezielten Instrumentalisierung des Attentats, womit Rechte in die Nähe von Gewalt und Terror gerückt würden. lhe

