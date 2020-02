Rechte Szene ist still, aber gewalttätig

Marburg.Hessen ist nach Einschätzung eines Experten nicht rechtsextremer als andere Bundesländer –trotz mehrerer aufsehenerregender Gewalttaten seit vergangenem Sommer. „Man kann zwar sagen ,schon wieder Hessen’, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas strukturell Spezifisches“, sagte der Extremismus-Experte Reiner Becker von der Uni-Marburg. Aber: Es könne selbstverständlich ein subjektives Empfinden geben, dass Hessen ein größeres Problem mit Rechtsextremismus hat als anderswo.

„Man braucht ja nur die Chronologie durchzugehen seit dem Mord an Walter Lübcke, dem Mordversuch an einem jungen Eritreer in Wächtersbach“, sagt Becker. „Gleichwohl muss man das räumlich in einen größeren Kontext stellen.“ Becker leitet das Demokratiezentrum Hessen, das unter anderem Präventionsarbeit betreibt.

Seit vergangenem Sommer geriet Hessen wegen mehrerer Bluttaten in die Schlagzeilen, die einen rassistischen oder mutmaßlich rechtsextremen Hintergrund haben:

Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen erschossen. Der Generalbundesanwalt geht bei dem mutmaßlichen Täter Stephan E. von einem rechtsextremen Hintergrund aus.

Im Juli 2019 feuerte ein Deutscher in Wächtersbach, Main-Kinzig-Kreis, aus rassistischen Motiven Schüsse auf einen Eritreer ab und verletzte diesen schwer. Die Ermittler gehen bei dem 55-Jährigen von einem „frustrierten, isolierten Einzeltäter“ aus, der aus fremdenfeindlichen Motiven habe morden wollen.

Diesen Mittwoch erschoss ein 43-jähriger Deutscher in Hanau bei einem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag neun Menschen, später tötete er wohl noch seine Mutter und sich selbst.

In Hessen gebe es nicht mehr die harte, sichtbare rechtsextreme Szene wie früher, „wo es Kameradschaften gab, wo die NPD ganz anders aktiv war als heute“, erklärt Becker. „Das bedeutet aber nicht, dass wir es nicht mehr mit dem Thema Rechtsextremismus zu tun haben.“

Die Beobachtung der Szene sei wesentlich schwieriger geworden. „Oft spricht man eben von dem Einzeltäter. Aber hinterher zeigt sich, da gibt es doch Vernetzungen.“ Täter, und das sei möglicherweise auch im Hanauer Fall so, seien oft vorher schon im Netz präsent. „Die Taten finden dann doch nicht alleine statt, sondern sie sind eingebettet in einen Kreis von möglicherweise Gleichgesinnten, die diese Einstellung teilen, die Vorurteile teilen, den Rassismus teilen, in dem Fall diese kruden Verschwörungstheorien teilen.“

Becker warnt davor, sich Rechtsextremismus nur als das geschlossenes ideologisches Weltbild vorzustellen, mit nach außen zur Schau getragener Radikalisierung. Die ideologischen Versatzstücke des Rechtsextremismus seien bis weit in die Mitte der Gesellschaft verbreitet.

Stimmungswandel seit 2015

Es darf nach den Worten des Experten zwar nicht darum gehen, bei jeder Äußerung im Netz in einen Alarmismus zu verfallen. Aber man müsse es ernst nehmen, dass es seit Sommer 2015 eine Stimmungslage bei vielen Menschen gebe, die man zwar nicht per se als rechtsextrem bezeichnen könne, aber die rassistische Einstellungen hätten. Laut Becker ist es „dringend notwendig“, den Blick stärker auf dieses Phänomen zu lenken.

Dies sei nicht allein Aufgabe des Verfassungsschutzes, etwa mit breiter gefassten Analyserastern. Alle sollten sensibler damit umgehen, dass sich „die Anfälligkeit für die einfachen Antworten“ insgesamt auszubreiten scheint, sagt Becker. Wichtig sei, solche Dinge wahrzunehmen – weit im Vorfeld von rechtsextremer Gewalt. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020