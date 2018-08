Regentanz gegen Dürre

Anzeige

Biebelnheim.Nach dem Vorbild der Indianer hat eine rheinhessische Winzerin ein Ende der Dürre in den Weinbergen herbeigefleht: Zusammen mit 17 Mitgliedern des Tanz- und Jazzgymnastikvereins (TJV) Biebelnheim (Kreis Alzey-Worms) führte Hanneke Schönhals im Weinberg einen Regentanz auf. „Wir haben uns am Ortsausgang getroffen und sind mit Weinschorle und Traubensaftschorle in den Weinberg gelaufen“, sagte sie gestern. „Wir haben ein paar Schritte geübt und dann getanzt“, erklärte die junge Winzerin, die ganz nebenbei auch Tanzlehrerin ist.

Die Idee dazu sei ihr gekommen, als sie durch die Weinberge geradelt sei und die Folgen der Dürre sichtbar wurden: „Da musste ich an die indianischen Kulturen denken, in der es noch eine ganz andere Verbindung zur Erde und zum Kosmos gibt und in denen für den Regen getanzt wird.“ Da habe sie gedacht: „Tanzen kann ich auch, das ist wie bei Gebeten für Regen meine letzte Instanz.“ lrs