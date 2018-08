Regentanz in den rheinhessischen Weinbergen

Anzeige

Biebelnheim.Es wirkt, als suchten die Menschen in den Weinbergen von Biebelnheim (Kreis Alzey-Worms) auf diesem Bild nach einem Tier, das sich in den Gräsern versteckt. Aber nein – sie tanzen. Für den Regen. Nach dem Vorbild der Indianer hat Winzerin Hanneke Schönhals (links, rotes T-Shirt) ein Ende der Dürre herbeigefleht– zusammen mit 17 Mitgliedern des Tanz- und Jazzgymnastikvereins Biebelnheim. Die Idee sei ihr gekommen, als sie durch die Weinberge geradelt sei: „Da musste ich an die indianischen Kulturen denken, in der es noch eine ganz andere Verbindung zur Erde und zum Kosmos gibt und in denen für den Regen getanzt wird.“ lrs/jor (Bild: dpa)