Regierung in der Kritik

Stuttgart.Mit der schnell steigenden Zahl von neuen Infektionen mit dem Coronavirus müssen sich Landesregierung und Gesundheitsbehörden auch gegen zunehmende Kritik zur Wehr setzen. Nach Ansicht der Opposition legt der Umgang mit dem neuartigen Coronavirus Schwächen des Gesundheitssystems in Baden-Württemberg offen.

Die Zahl der bestätigten Infektionen ist inzwischen in Baden-Württemberg auf 50 gestiegen. Die meisten neu infizierten Patienten waren zuletzt aus einem Urlaub in Südtirol zurückgekehrt. Offiziell ist diese Region noch kein Risikogebiet. Zu den neuen Fällen gehören auch ein zwölfjähriger Junge und ein etwa gleichaltriges Mädchen.

Nach den Worten von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) zeigen die Patienten im Südwesten bislang milde Krankheitsverläufe. Lucha mahnte im Landtag noch einmal zur Besonnenheit. „Unsere Strategie lautet grundsätzlich: höchste Aufmerksamkeit, höchste Achtsamkeit, aber kein Alarmismus.“

Kammer will Ärzte in Rente holen

Zur besseren Betreuung will das Land die bereits existierenden rund 84 Notfallpraxen für den Umgang mit dem Virus ausrüsten. Sie sollen rund um die Uhr als Anlaufstelle für erkrankte Menschen und Verdachtsfälle dienen. In mehreren Landkreisen ist dies bereits der Fall, andere sollen nachziehen. Um die medizinische Betreuung zu gewährleisten, will die Landesärztekammer pensionierte Ärzte anschreiben. Ziel ist es, möglichst viele Mediziner im Ruhestand zu reaktivieren. Die Kammer gebe den Pool von einsatzfähigen Ärzten mit rund 7000 an, sagte Lucha. dpa

