Regierung lockt junge Ärzte aufs Land

Wiesbaden.Die Landesregierung und ihre Partner wollen es jungen Fachärzten für Allgemeinmedizin leichter machen, insbesondere auf dem Land eine bereits bestehende Hausarztpraxis zu übernehmen. Ein spezielles Coaching soll sie dabei begleiten. Auch junge Frauen sollen nach der Elternzeit dank Weiterbildungen leichter den Wiedereinstieg in ihren Beruf finden. Das sieht der gestern in Wiesbaden unterzeichnete „Gesundheitspakt 3.0“ vor, der bis 2022 gilt. Das Land setzt damit seine 2012 begonnene Kooperation fort. Unter anderem beteiligen sich die Landesärztekammer, die Liga der Freien Wohlfahrtspflege und die Kassenärztliche Vereinigung an der Initiative.

Austausch soll verbessert werden

„Mit Hilfe eines regionalen Datenpools wollen wir uns einen Überblick über die Versorgungsstruktur und den Bedarf verschaffen“, erklärte Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU). In einem Onlineportal sollen etwa die Zahl der Ärzte sowie die Zahl und Standorte von Krankenhäusern, Apotheken und Pflegediensten erfasst werden.

Diese Daten sollen dann lokal etwa auf Landkreisebene ausgewertet werden können. Anhand dessen könnte analysiert werden, welche Krankenhausstandorte besonders relevant sind, und Entscheidungen zu künftigen Versorgungsstrukturen getroffen werden, erläuterte Frank Dastych, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Zudem prüft die Landesregierung derzeit, ob die hessischen Gesundheitsämter eine einheitliche Software bekommen und wie diese aussehen könnte. Das würde die geplante Datenerfassung erheblich vereinfachen.

Darüber hinaus soll je nach Bedarf eine Arbeitsgruppe etabliert werden, die bei akuten Versorgungsengpässen kurzfristig eingreift.

Dringenden Handlungsbedarf sehen die Pakt-Partner auch bei der Kommunikation. „Wir müssen Informationen künftig besser untereinander austauschen“, sagte Dastych. Das gelte insbesondere bei der Einweisung oder Entlassung von Patienten, also dort, wo der ambulante und der stationäre Bereich aneinanderstoßen. Mit Hilfe moderner Technik könnten Doppeluntersuchungen vermieden und die Arbeit effizienter werden. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens biete eine große Chance, erklärte Ralf-Norbert Bartelt, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, weil sie „sehr schnell medizinisches Fachwissen zu den Menschen bringt und Distanzen überbrücken kann.“

Im Bereich der Pflege will der Gesundheitspakt Projekte unterstützen, bei denen ausländische Pflegekräfte in ihren Herkunftsländern angelehnt an deutsche Regelungen ausgebildet werden.

Mit einer Sonderregelung will Grüttner zudem eine ausreichende Anzahl von Krankenhäusern im ländlichen Raum sicherstellen. Die sogenannten „Sicherungszuschläge“ sollen eine Versorgung abweichend von bundesweiten Regelungen auch dort gewährleisten, wo zwischen 100 und 150 Einwohner pro Quadratkilometer leben. lhe

