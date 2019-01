Reiche müssen weiter zahlen

Wiesbaden.Bittere Pille für die Stadt Frankfurt und 17 weitere als „reich“ eingestufte Kommunen in Hessen: Der Staatsgerichtshof in Wiesbaden hat ihre Klage gegen den Kommunalen Finanzausgleich des Landes Hessen gestern in Bausch und Bogen verworfen. Nach dem in Wiesbaden verkündeten Urteil bleibt es also dabei, dass sie zur Unterstützung der ärmeren Städte und Gemeinden selbst Geld in den Ausgleichstopf einzahlen oder Kürzungen bei ihren Bezügen daraus hinnehmen müssen.

Bürgermeister enttäuscht

Der Vorsitzende der elf an der Entscheidung beteiligten Verfassungsrichter, Roman Poseck, betonte, der Gesetzgeber habe bei der Ausgestaltung des Systems für die finanzielle Unterstützung der Kommunen einen weiten Ermessensspielraum. Er sei nicht verpflichtet, die bestmögliche oder gerechteste Lösung zu finden. Einen Verstoß des im Jahr 2016 reformierten Finanzausgleichs gegen die hessische Verfassung aber hätten die Kläger nicht nachweisen können.

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) freut sich natürlich: Nach der Urteilsverkündung sprach er von einer „Bestätigung erster Klasse“ für die Arbeit der Koalition und der Landesregierung an dem entsprechenden Gesetz. Die Entscheidung sei aber nicht nur gut für das Land, sondern auch für die 426 von 444 Kommunen, die nicht geklagt haben: „Ich finde es richtig, dass reiche Kommunen ärmere Orte unterstützen“, sagte der sichtlich zufriedene Minister. Hessens höchstes Gericht sehe das auch so und stärke damit die Solidarität im Lande.

Enttäuscht reagierten dagegen der Frankfurter Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU). Er hatte mit Unterstützung von CDU, SPD und Grünen in Hessens größter Stadt geklagt und die Frankfurter Verluste über die Jahre auf mehr als 500 Millionen Euro beziffert. Ein schwacher Trost ist es da für den Parteifreund des Finanzministers, dass die Richter dem Kommunalen Finanzausgleich lediglich bescheinigt haben, dass er nicht verfassungswidrig sei. Dass er gut oder gerecht sei, hätten sie nicht festgestellt, und das sei er auch nicht. Richtig verärgert äußerte sich der parteilose Kronberger Bürgermeister Klaus Temmen. Die Taunusstadt habe in einem schmerzhaften Prozess bis hin zu Entlassungen ihren Haushalt saniert und werde jetzt dafür bestraft, empörte er sich.

Der Staatsgerichtshof erinnerte jedoch an seine 2013 im sogenannten „Alsfeld-Urteil“ getroffene Entscheidung zu diesem Thema. Darin habe er schon die dem jetzigen Verteilsystem zugrundeliegende sogenannte „Korridorlösung“ für rechtens befunden, ebenso die Möglichkeit einer „Abundanzumlage“ vergleichsweise vermögender Kommunen zur Mitfinanzierung der finanzschwächeren.

Reform von 2016

Verfassungswidrig wäre das Gesetz nur, wenn es die Kommunen daran hindern würde, sämtliche Pflicht- und einen angemessenen Teil freiwilliger Aufgaben zu erfüllen. Das aber sei von den Klägern nicht nachgewiesen worden. Und der Gesetzgeber habe sich bei der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 stark an den Vorgaben orientiert, die der Staatsgerichtshof drei Jahre vorher mit seinem Urteil zur Klage der mittelhessischen Stadt Alsfeld gemacht habe.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019