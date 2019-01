Reiche Städte sehen sich benachteiligt

Wiesbaden.Morgen fällt in Wiesbaden eine Entscheidung, die für einige Kommunen große Bedeutung beinhaltet. Der Staatsgerichtshof verkündet sein mit Spannung erwartetes Urteil zur künftigen Finanzausstattung der Städte, Gemeinden und Landkreise.

Warum klagen manche Städte gegen die Finanzausstattung?

Die größte hessische Stadt Frankfurt und 17 weitere Kommunen sehen sich durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Land benachteiligt. Ihre Klage richtet sich vor allem dagegen, dass sie als angeblich reiche Gemeinden zum Teil erhebliche Kürzungen zugunsten der finanzschwächeren hinnehmen müssen. Sie würden so letztlich zu einer eher armen Kommune.

Was hält dem die Landesregierung entgegen?

Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) argumentierte dagegen, dass finanzstarke Kommunen eben auch einen direkten Solidaritätsbeitrag für die ärmeren Mitglieder der kommunalen Familie leisten müssten. Im Übrigen bleibe etwa das reiche Eschborn auch nach der Reform mit verbleibenden Mitteln von 2700 Euro pro Einwohner auf Platz eins pro Kopf der kreisangehörigen Kommunen in Hessen, während sich die anderen mit einem Schnitt von 860 Euro nach Finanzausgleich begnügen müssten.

Warum gilt Frankfurt als Sonderfall?

Die mit über 700 000 Einwohnern mit Abstand größte hessische Stadt muss im Gegensatz zu den 17 anderen Klägern aus kleineren Gemeinden keine Sonderumlage zahlen, sondern kriegt noch Geld aus dem Kommunalen Finanzausgleich ausgezahlt. Allerdings ist das seit dessen Reform deutlich weniger als zuvor. Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) rechnete in der Verhandlung vor, dass Frankfurt zwischen 2010 und 2019 schon auf rund eine Milliarde Euro Anteil an der Grunderwerbsteuer verzichten müsse. Da kämen die über die Jahre mehr als 500 Millionen Ausfall aus dem Kommunalen Finanzausgleich noch oben drauf. Der Metropolzuschlag, den die Stadt für überörtliche Aufgaben wie zum Beispiel bei Verkehr, Kultur oder Sicherheit erhält, sei viel zu niedrig bemessen.

Wie könnte das Gericht entscheiden?

Die Richter haben in der Verhandlung schon durchblicken lassen, dass den Klägern zumindest kein ungeteilter Klageerfolg zuteilwerden dürfte. So hätten sie der dem Verteilsystem zugrundeliegenden Korridorlösung schon in einem früheren Urteil als rechtmäßig erachtet. Und bei dem Metropolzuschlag ließen die Vertreter des Landes die Stadt Frankfurt auflaufen und stellten es als eine Art Geschenk ohne Berechnungsgrundlage hin. Ein Richter fragte in der Verhandlung schon, warum sie denn dann überhaupt gezahlt werde.

