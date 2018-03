Rekord bei Weißstörchen

Das warme Licht der untergehenden Sonne scheint am 28.03.2017 auf einen Weißstorch der in seinem Nest in Sieversdorf (Brandenburg) steht. Noch ist der Vogel alleine. In den kommenden Tagen wird dann auch sein Partner ankommen. In der Regel sind es die männlichen Störche die zuerst aus den Überwinterungsgebieten zurück kehren und das Nest für die Partnerin vorbereiten. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB +++(c) ZB-FUNKREGIO OST - Honorarfrei nur für Bezieher des ZB-Regiodienstes+++

