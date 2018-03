Rekord entpuppt sich als Fehler

Anzeige

Frankfurt.Die erste gute Nachricht von der Frankfurter Oberbürgermeisterwahl kam noch vor dem Eintreffen jeglicher Stimmenergebnisse: Die Wahlbeteiligung sei gegenüber der Wahl 2012 um mehr als 20 Prozentpunkte auf 57,8 Prozent gestiegen, teilte die Stadt mit. Alle Parteien und OB-Kandidaten begrüßten die positive Entwicklung, allein: Die Nachricht entsprach nicht der Realität. Bei Verkündung des vorläufigen Endergebnisses knapp drei Stunden später war klar: An der niedrigen Wahlbeteiligung hat sich nichts geändert. Sie stieg nur minimal von 37,5 auf 37,6 Prozent.

Die Verantwortlichen in Magistrat und Wahlamt hatten zunächst keine Erklärung für die Differenz von 20 Prozentpunkten zwischen vorausgesagter und tatsächlicher Wahlbeteiligung. Erst nach umfassender Überprüfung stellte sich heraus: Statt der zur OB-Wahl am Sonntag zugelassenen Wahlberechtigten waren die von der Bundestagswahl in den Tabellen stehengeblieben. Dabei waren aber im Gegensatz zur OB-Wahl die in der Stadt lebenden EU-Ausländer nicht stimmberechtigt, so dass am Sonntag eine viel höhere Wahlbeteiligung errechnet wurde, als sie in Wirklichkeit war.

Keine Korrektur am Ergebnis

Das Wahlergebnis musste nicht korrigiert werden: Mit 46 Prozent lag Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) weit vor CDU-Kandidatin Bernadette Weyland, die mit 25,4 Prozent das schwächste Ergebnis aller Bewerber ihrer Partei seit Einführung der Direktwahl des Stadtoberhaupts 1995 kassierte. Da Feldmann die absolute Mehrheit verpasste, kommt es am 11. März zur Stichwahl. kn