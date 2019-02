Rekordzahlen im Tourismus

Stuttgart.Die Tourismusbranche in Baden-Württemberg stürmt von Rekordjahr zu Rekordjahr. Zum neunten Mal in Folge hat der Südwesten 2018 neue Höchststände bei Gästezahlen und Übernachtungen erreicht. Knapp 55 Millionen Übernachtungen, davon 11,8 Millionen durch Gäste aus dem Ausland, im Jahr 2018 entsprechen einer erneuten Steigerung von rund zwei Millionen (3,6 Prozent) gegenüber 2017. Insgesamt wurden 22,4 Millionen Gästeankünfte registriert.

Brexit und Autobranche

Aus der Schweiz kamen dabei mit rund 2,5 Millionen Übernachtungen mit Abstand die meisten ausländischen Gäste, gefolgt von Urlaubern aus den Niederlanden und Frankreich. 24,8 Milliarden Euro haben Touristen 2018 in Baden-Württemberg gelassen. Diese Zahlen stellten Tourismusminister Guido Wolf (CDU), bw-Tourismus-Marketing-Chef Andreas Braun sowie Carmina Brenner, Präsidentin des Statistischen Landesamtes, gestern in Stuttgart vor. Haupttouristenmagnet war 2018 wieder der Schwarzwald mit den Bereichen Süd, Mitte und Nord, in dem 22,2 Millionen Übernachtungen und damit ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gemeldet wurden. Aber auch das nördliche Baden-Württemberg (rund 18 Prozent), die Region Stuttgart (knapp 17 Prozent) und der Bodensee (rund zehn Prozent) sind attraktive Besucherregionen. Am meisten zugelegt hat das Allgäu mit einem Plus von 9,7 Prozent, was vor allem durch eine neue Feriengroßanlage in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) erreicht wurde.

Und die Grenzen des Wachstums sind offenbar noch nicht erreicht. „Verhalten optimistisch“ zeigt sich Tourismus-Chef Braun für das Jahr 2019. Grund der Zurückhaltung sind die ungewissen Auswirkungen der neuen globalen Handelskonflikte und des Brexits auf die Tourismusbranche. Einer möglichen konjunkturellen Abschwächung, die durch die Umwälzungen in der Autobranche auf Baden-Württemberg zukommen könnte, sieht Tourismusminister Wolf allerdings selbstbewusst entgegen. „Diese Sorge ist typisch für uns, statt positiv zu denken und an den Stärken zu arbeiten, machen wir uns schon wieder schlechte Gedanken“, sagte Wolf auf die Frage nach der Krisensicherheit der Branche. „Der Erfolg darf uns aber nicht selbstzufrieden machen“, sagte er. Er verwies darauf, dass die Branche im Land die letzte große Wirtschaftskrise Anfang des Jahrhunderts gut weggesteckt habe. „Das zeigt, dass der Tourismus eine gut angelegte Zukunftsinvestition ist, wenn die Autowirtschaft schwächeln sollte“, so Wolf. Er forderte insgesamt auch mehr gesellschaftliche Wertschätzung für die Branche.

Ausbildung von Flüchtlingen

Denn insgesamt wird der Tourismus für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg immer wichtiger: Auf Vollzeitstellen umgerechnet, sind laut Wolf mittlerweile landesweit rund 390 000 Menschen in Hotellerie und Gastronomie beschäftigt – rund 100 000 mehr als in einer der Kernbranchen des Landes, dem Maschinenbau.

Sorgen bereitet den Hoteliers und Gastronomen allenfalls, dass mancherorts der Ansturm der Gäste aus dem In- und Ausland kaum noch zu bewältigen ist. „Mancher würde sich vielleicht auch einmal über ein normales Jahr freuen“, mutmaßt Wolf. Nach wie vor ist der Mangel an Fachkräften, vor allem in der Gastronomie, eines der größten Probleme der Branche. Das Land will deshalb verstärkt auch um ausländische Fachkräfte werden. Viel Potenzial sieht der Tourismusminister in der Ausbildung von Flüchtlingen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019