Rektor: Ein Ort zum Diskutieren

Frankfurt.Der Theologe Ansgar Wucherpfennig, der wegen liberaler Ansichten um die Bestätigung des Vatikans für seine Position als Rektor der Frankfurter Hochschule Sankt Georgen fürchten muss, hofft weiter auf Diskussionsspielraum. „Ich wünsche mir, dass die Hochschule ein Ort bleibt, wo solche Diskussionen stattfinden können“, sagte er zu Beginn des Eröffnungsgottesdienstes des neuen Semesters vor Studenten und Hochschullehrern. Er bezog sich dabei auf Überlegungen zur Stärkung von Laien und Frauen als Diakoninnen, wie sie vor allem im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern durch Geistliche aufgekommen waren. Auch die Opfer von Missbrauch sollten in Sankt Georgen einen Ort haben, um Gehör zu finden, betonte er gestern.

Rückhalt von Theologen

Wucherpfennig war beim Vatikan wegen liberaler Äußerungen über Homosexuelle und Frauen in der Kirche in einem zwei Jahre zurückliegenden Interview in Kritik geraten. Ein Vatikansprecher hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, das Prüfungsverfahren im Fall des Jesuiten und Theologieprofessors laufe noch. Diese Unbedenklichkeitserklärung ist für seine weitere Amtsführung notwendig. Sollte der Vatikan ein negatives Urteil fällen, müsste Wucherpfennig seinen Posten als Rektor der staatlich anerkannten privaten Hochschule endgültig räumen. Derzeit leitet Wucherpfennigs Stellvertreter die Hochschule kommissarisch.

Zahlreiche Theologen, Pfarrer und Bistumsvertreter hatten sich hinter Wucherpfennig gestellt und seinen Verbleib im Amt gefordert. Der Frankfurter Kirchendezernent Uwe Becker sagte, er hoffe sehr „auf die notwendige Einsicht in Rom“ und die Bestätigung Wucherpfennigs. „Gerade in einer für die katholische Kirche nicht einfachen Zeit sollte auch Rom die richtigen Zeichen setzen“, betonte er. lhe

