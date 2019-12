Reliquie dauerhaft zugänglich

Frankfurt.Nach monatelangen Bauarbeiten hat die Stadt am Montag die umgestaltete Wahlkapelle im Frankfurter St.-Bartholomäus-Dom eröffnet. Dort wurden früher Könige und Kaiser gewählt. Im Zentrum der Neugestaltung steht ein mutmaßlicher Teil der Schädeldecke des Apostels Bartholomäus, welcher nun in einer in der Wand eingelassenen Vitrine ausgestellt ist.

Die „bedeutendste Reliquie nördlich der Alpen“ sei nun für die Öffentlichkeit „dauerhaft“ zugänglich, erklärte Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker. Die Vitrine bleibe dennoch überwiegend geschlossen, so Stadtdekan Johannes zu Eltz. Man ziehe aber in Erwägung, sie täglich „zwischen drei und vier Uhr“ am Nachmittag zu öffnen.

Die Neugestaltung der Kapelle habe rund 260 000 Euro gekostet, so Becker. Die Stadt Frankfurt und das Bistum Limburg kämen zu gleichen Teilen dafür auf. Der Dom sei „Teil nicht nur des städtischen Eigentums, sondern eben auch Teil der Kulturgeschichte der Stadt“. In der Wahlkapelle haben sich die Kurfürsten zusammengefunden, um Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches der Deutschen Nation zu wählen. Mit Blick auf die heutige Zeit betonte Stadtdekan zu Eltz, die Kapelle sei ein „Ort des Gebetes. Da kommen die Leute zu sich.“ Der Altar sei von der Wand weg in die Mitte des Raumes positioniert worden, so Becker. Die „historische Altarplatte“ sei erhalten geblieben. Der Altar erhielt nach Angaben des Architekturbüros einen neuen Altaraufsatz. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.12.2019