Rennclub muss nun räumen

Der Anwalt des Rennklubs argumentierte in der Verhandlung noch vergeblich mit der ursprünglichen Absicht der Stadt, den Rennbetrieb langfristig zu sichern, und forderte weitere Feststellungen durch das Landgericht. Bereits in diesem Frühjahr sollte mit dem Bau der DFB-Akademie begonnen werden. 2021 will der Sportverband das Projekt in Betrieb nehmen. lhe

