Retter erhalten Finanzspritze

Stuttgart.Wasser- und Bergretter in Baden und Württemberg sowie ein Rettungsdienst-Projekt können sich in den beiden kommenden Jahren über eine kräftige Finanzspritze aus dem Landeshaushalt freuen. Insgesamt 3,33 Millionen Euro hat das Kabinett im Nachtragshaushalt für 2019 für die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die Bergwacht sowie ein Modellprojekt der Telenotärzte zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die gleiche Summe soll ein Jahr später erneut fließen. Auf den Nachtragshaushalt im Umfang von insgesamt zwei Milliarden Euro hatte sich die grün-schwarze Landesregierung zu Wochenbeginn verständigt.

„Wir haben dringenden Bedarf bei DLRG und der Bergwacht gesehen“, so gestern ein Sprecher des Innenministeriums, das die zusätzlichen Mittel beim Finanzministerium angemeldet hatte, auf Anfrage.

Für was genau das Geld von Bergwacht und DLRG eingesetzt werden soll, steht indes noch nicht fest. Der Landtag muss erst dem gesamten Nachtragshaushalt zustimmen, bevor die Mittel verplant werden können. „Wir gehen aber davon aus, dass alle vier Verbände von DLRG und Bergwacht etwa in gleichem Maß profitieren“, so der Sprecher. Das Land kann bei den Berg- und Wasserrettern laut Rettungsdienstgesetz etwa die Kosten für Gebäude, Fahrzeuge und Boote bis zu insgesamt 90 Prozent fördern.

Sobald der Nachtragshaushalt vom Landtag beschlossen ist – voraussichtlich Anfang Dezember –, will das Innenministerium mit den Berg- und Wasserrettern dazu Gespräche vereinbaren. bub

