Retter oft ohne Not alarmiert

Wiesbaden.In Hessen wird nach Angaben der Rettungsdienste immer häufiger der Krankenwagen gerufen, obwohl kein echter Notfall vorliegt. Die steigende Anzahl von Alarmierungen hänge mit einem veränderten Anspruchsdenken der Bevölkerung zusammen, sagte Richard Seitz, Bereichsleiter der Einsatzdienste der Johanniter-Unfall-Hilfe im Landesverband Hessen.

Solche Fälle seien besonders am Abend und am Wochenende zu beobachten, wenn die Hausarztpraxen geschlossen hätten und die Leute nicht im Wartezimmer warten möchten. „Leider rufen häufiger auch alkoholisierte Personen an, die den Rettungsdienst mit einem kostenlosen Taxi verwechseln“, sagte Seitz. Das binde die Einsatzkräfte, die ansonsten für echte Notfälle zur Verfügung stünden.

Personalmangel verschärft

„Wir erleben, dass die Schwelle, den Rettungsdienst zu verständigen, niedriger geworden ist“, betont auch Markus Schips, Leiter Rettungsdienst und Notfallvorsorge der Malteser in Hessen. Diese Entwicklung verschärfe die ohnehin angespannte Personallage vieler Rettungsdienste. Das hessische Sozialministerium und das Deutsche-Rote-Kreuz erklären sich den Anstieg der Alarmierungen auch damit, dass die Bürger unsicher sind, an wen sie sich mit ihren Gesundheitsproblemen wenden könnten.

Günter Ohlig, Bereichsleiter der Rettungsdienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Hessen, sieht verschiedene Ursachen für den Personalmangel bei den Einsatzkräften. Ein wesentlicher Grund sei die veränderte Ausbildung der Rettungsassistenten. Diese wurden bis Ende 2015 zwei Jahre lang ausgebildet. Seit 2016 ist eine dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter verpflichtend. Bisherige Rettungsassistenten sollen sich bis Ende 2020 zum Notfallsanitäter weiterbilden lassen. Grundlage ist das 2014 auf Bundesebene in Kraft getretene Notfallsanitätergesetz. Hauptgrund für die Umstellung sei es, die „medizinische Erstversorgung“ zu verbessern, hieß es in einer Erklärung des hessischen Sozialministeriums. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.10.2019