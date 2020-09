Rettung in luftiger Höhe

Wiesbaden.Ein Notfall kann überall passieren – etwa in schwindelerregender Höhe auf der Besucherplattform der Wiesbadener Marktkirche oder bei Arbeiten in einem der Kirchentürme. Um auf einen möglichen Einsatz vorbereitet zu sein, haben die Höhenretter der Wiesbadener Feuerwehr am Donnerstag ihre Seile und Technik an dem neugotischen Gotteshaus aufgebaut und geübt. Das Szenario: Ein Patient muss aus 40 Metern Höhe in einer Trage an der Außenwand der Kirche in die Tiefe abgeseilt werden – ein Transport über die enge Wendeltreppe wäre zu problematisch.

Dazu haben die Experten einen Dreibaum auf einer engen Plattform aufgestellt, an dem Seile befestigt sind. Von einem rund 70 Meter hohen Seitenturm seilt sich einer der Höhenretter auf die Plattform ab – dann wird die Trage mit der Übungspuppe von den Feuerwehrmännern auf den Vorplatz der Kirche gebracht. So eine Übungssituation könnte schnell zum Ernstfall werden. Einen ähnlichen Notfall habe es vor kurzem am Kölner Dom gegeben, als ein Besucher kollabiert sei, berichtet Feuerwehrsprecher Philipp Posledni. Es sei aber auch denkbar, dass bei Arbeiten in einem der Türme in der Marktkirche etwas passiert.

Für drei Länder zuständig

Die Höhenretter der Wiesbadener Feuerwehr sind nicht nur für die Landeshauptstadt und deren Umgebung zuständig, sondern werden zusammen mit der Fliegerstaffel der Polizei vom Flugplatz Egelsbach auch zu überörtlichen Einsätzen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gerufen. Sechs Menschen seien in diesem Jahr schon gerettet worden, sagt Einsatzleiter Thomas Dörwald.

Dazu zählten Kletterer im Wald oder ein Kranführer in Kassel, der nach einem medizinischen Notfall nicht mehr aus eigener Kraft absteigen konnte. Bei diesen Einsätzen hätten sich Kollegen vom Hubschrauber aus zu den Verunglückten abgeseilt, um sie in einer Trage sicher auf den Boden zu bringen. Ein Höhenretter müsse natürlich schwindelfrei sein, betont Dörwald. „Und viel Engagement mitbringen, etwa für Übungen während der Freizeit.“

Die Höhenretter kommen zum Einsatz, wenn die normale Ausrüstung der Feuerwehr an ihre Grenzen stößt. Beispielsweise im August dieses Jahres wurden die Frankfurter Experten zu einem Unfall auf einer Baustelle an einem achtstöckigen Haus gerufen: Ein Bauarbeiter war drei Stockwerke in die Tiefe gestürzt und musste von einem Vorsprung gerettet werden. Im Juli holten die Höhenretter nach einem Notfall einen Kranführer auf einer Baustelle am Frankfurter Flughafen aus seinem Führerhäuschen. Im Mai wurde ein Arbeiter aus einem vier Meter tiefen Installationsschacht gerettet. Weitere mögliche Einsatzgebiete der Wiesbadener Feuerwehr-Höhenretter sind unter anderem verunglückte Ballonfahrer, abgestürzte Bergsteiger, Suizidversuche oder akut erkrankte Kranführer.

„Arbeiten in der Höhe sind nicht jedermanns Sache“, heißt es auf der Internetseite der Frankfurter Feuerwehr. An einen Höhenretter würden sehr hohe Anforderungen gestellt. Neben guter körperlicher Konstitution und Schwindelfreiheit sei ein hohes Maß an Teamfähigkeit entscheidend. „Die komplexen Einsätze können nur im Team bewältigt werden. Jeder Höhenretter muss sich auf seinen Kollegen verlassen können.“

Die Wiesbadener Höhenretter haben sich bei ihren Einsätzen noch nie verletzt, wie Dörwald berichtet. „Höchstens mal ein Schnupfen.“ lhe

