Rheinland-Pfalz wirbt gezielt um Urlauber aus Deutschland

Mainz/Koblenz.In Zeiten vieler stornierter Auslandsreisen und nach wie vor geltender Reisewarnungen will Rheinland-Pfalz mit einer mehrwöchigen Kampagne gezielt Touristen aus anderen Teilen Deutschlands anlocken. Das Motto lautet „Deine Goldene Zeit in Rheinland-Pfalz“, im Fokus stehen etwa Menschen, die ihren ursprünglich geplanten Urlaub stornieren müssen oder möchten oder die sich nach wärmerem Wetter innerhalb Deutschlands sehnen. Die Kampagne startet am 10. Juni, dem Tag zahlreicher weiterer Lockerungen bei den Corona-Auflagen in Rheinland-Pfalz, und läuft bis zum 15. Juli. Ein Anziehungspunkt ist auch die Stadt Koblenz am Mittelrhein, wo eine Seilbahn vom Deutschen Eck zur Festung Ehrenbreitstein fährt und so Flächen einer früheren Bundesgartenschau verbindet. lrs (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.06.2020