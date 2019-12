Richter lehnen großflächige Fahrverbote in Frankfurt ab

Frankfurt/Kassel.Keine andere Stadt in Hessen zieht so viele Pendler an wie Frankfurt. Nach der Verhandlung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Kassel am Dienstag bleiben die Fahrer älterer Dieselautos vorerst von einem Fahrverbot in Hessens größter Stadt verschont. Nach dem Richterspruch müssen Stadt und Land aber prüfen, wie sich Verbote in einzelnen Straßen und kleinräumigen Gebieten auf die Luftqualität auswirken. Hier wichtige Fragen und Antworten zum Thema:

Was haben die Richter entschieden?

Die Richter haben einem großflächigen Fahrverbot in Frankfurt eine klare Absage erteilt. Sie urteilten, dass so etwas unverhältnismäßig sei. Allerdings sind Fahrverbote für Dieselfahrer nicht ganz vom Tisch. Der Verwaltungsgerichtshof entschied auch, dass Fahrverbote in kleineren Bereichen oder auf einzelnen Straßen durchaus ein Mittel sein könnten, die Luft in Gebieten sauberer zu machen, in denen der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel überschritten wird. Außerdem sagten die Richter: Was bisher in Frankfurt für saubere Luft getan wurde, reicht nicht.

Was müssen Land und Stadt nun tun?

Sie haben Zeit gewonnen, allerdings nicht besonders viel. Die Richter entschieden, dass im kommenden Jahr das Land Hessen den Luftreinhalteplan fortschreiben muss. Dabei müssen auch Daten geliefert werden, wie sich Verbote auf den Schadstoffausstoß auswirken würden. Laut Gericht existieren keine belastbaren Zahlen, wie sich etwa die Nachrüstung von Bussen mit modernen Filtersystemen oder die angehobenen Parkgebühren auswirken. Das müsse ebenfalls untersucht werden. Wenn Stadt und Land keine Fahrverbote wollen, müssen sie belegen, dass ab dem Jahr 2021 der Grenzwert eingehalten wird.

Was bedeutet das Urteil für Autofahrer in Frankfurt?

Die Fahrer älterer Diesel müssen nicht mehr befürchten, komplett aus der Innenstadt ausgesperrt zu werden. Sie müssen allerdings damit rechnen, dass es doch zu kleineren Fahrverboten kommt. Diese wird man voraussichtlich auch nicht einfach umfahren können. Der Verwaltungsgerichtshof hat deutlich gemacht, dass er ein Problem darin sieht, wenn Sperrungen den Schadstoff-Ausstoß einfach nur verlagern.

Wer hat geklagt, und warum wurde geklagt?

Die Deutsche Umwelthilfe hatte das Land Hessen wegen zu hoher Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase verklagt. Bundesweit hat sie zu mehr als 30 Städten Klagen eingereicht. Es geht nun um einen Luftreinhalteplan des Landes Hessen, der dafür sorgen muss, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) in Frankfurt auf Dauer und sicher eingehalten werden. Der erlaubte Wert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dies wurde in der Vergangenheit an einigen Stellen deutlich übertroffen.

Was hatte das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschieden?

Das Urteil von Anfang September 2018 hatte für Aufsehen gesorgt, denn es sieht ein großflächiges Fahrverbot in Frankfurt für ältere Diesel-Autos vor. Das Gericht erklärte, ein Fahrverbot könnte sich an den bestehenden Grenzen der Umweltzone in Hessens größter Kommune orientieren. Konkret war vorgesehen, dass es von Februar 2019 zunächst Dieselfahrzeuge mit Euro-4-Motoren sowie Benziner der Schadstoffklassen 1 und 2 treffen sollte. Vom 1. September 2019 an sollten auch Euro-5-Diesel tabu sein.

Warum ist es dann doch anders gekommen?

Der Versuch der Umwelthilfe, per Eilantrag ein Dieselfahrverbot für Frankfurt durchzusetzen, scheiterte kurz vor Weihnachten 2018. Der Verwaltungsgerichtshof äußerte damals Zweifel an der Entscheidung der ersten Instanz. Es ließ die Berufung des Landes Hessen als Beklagte gegen das Urteil wegen „ernstlicher Zweifel an dessen Richtigkeit“ zu. dpa

