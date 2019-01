Richtiges Urteil

Die AfD-Politiker Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon greifen nach der richterlichen Bestätigung ihrer Sperre für die heutige Sitzung des Landtags die Justiz scharf an. Ihre pauschale Kritik ist jedoch weltfremd. Es war zu erwarten, dass der Verfassungsgerichtshof die Entscheidung von Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) bestätigt, Räpple und Gedeon nach deren Entgleisungen auszuschließen. Die Entscheidung von Aras ist durch die Geschäftsordnung des Landtags klar gedeckt, rechtlich damit nicht angreifbar und auch keine Verletzung des Abgeordnetenrechts. Wer sich im Parlament so aufführt wie Räpple und Gedeon, der muss sich auch nicht wundern, wenn er sanktioniert wird.

Angreifbar ist Aras nur in einem Punkt: In der Sitzung am 12. Dezember hatte sich auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke parlamentsunwürdig gegenüber der AfD geäußert. Gegen Rülke hat sie keinen Ordnungsruf ausgesprochen. Räpple und Gedeon sehen in der Gerichtsentscheidung einen Angriff des Systems auf die AfD. Sie zeichnen das Bild eines Landes, in dem sich die etablierten Parteien willkürlich die Macht sichern – und auch die Justiz nur von oben gesteuert ist. Wäre das so, dann könnten Räpple und Gedeon nicht das sagen, was sie denken. Darüber sollten sich die beiden mal Gedanken machen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019