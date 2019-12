Riesen-Mosaik schmückt Treppe in Pirmasens

Pirmasens.Das wohl größte Mosaik in Rheinland-Pfalz schmückt künftig eine Freitreppe im Zentrum von Pirmasens. Vertreter der südwestpfälzischen Stadt stellten das Wandbild aus bunten Vögeln und Naturmotiven am Donnerstag vor. „Das Mosaik inspiriert hoffentlich auch andere Städte, Kunst im öffentlichen Raum zu ermöglichen“, sagte die chilenische Künstlerin Isidora Paz López (Bild). Unter ihrer Leitung hatten in den vergangenen 15 Monaten mehr als 100 Helfer aus 24 Ländern das Bild zusammengefügt. Durch die schillernde Verkleidung präsentiert sich die sogenannte Felsentreppe in neuem Gewand. In mehr als 10 000 Stunden wurden Tausende Keramikfliesen in einem Atelier zu Teilchen zwischen sechs und zwölf Millimetern verarbeitet. Offiziell freigegeben wird die Treppe am 8. Dezember. lsw

