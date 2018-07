Risiko in Rhein-Neckar-Region groß

Anzeige

Stuttgart.Die anhaltende Hitze sorgt weiter für eine hohe Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist das Risiko vor allem in der Rhein-Neckar-Region zwischen Mannheim und Heidelberg sowie im Nordosten des Landes besonders groß. Das Gleiche gilt für einige Regionen im Süden Baden-Württembergs, unter anderem rund um Singen am Hohentwiel.

Doch was passiert eigentlich, wenn es tatsächlich in Baden-Württemberg zu einem großen Waldbrand kommt? Wie sieht das Krisenszenario des Landes aus? „Die Feuerwehren in Baden-Württemberg sind für die Bekämpfung von Waldbränden im Land gut aufgestellt“, sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU). So stünden drei Löschwasserbehälter der Bundeswehr am Standort Laupheim (Kreis Biberach) bereit. Diese haben ein Fassungsvermögen von jeweils 5000 Liter Wasser und werden im Notfall per Hubschrauber zum Einsatzort gebracht. Aufgefüllt werden die Behälter während des Flugs.

Erst kürzlich wurde im Zuge der Katastrophenübung „Heißer Süden“ die Befüllung am Kirchentellinsfurter See (Kreis Tübingen) erprobt. „Zudem haben wir sieben Spezialcontainer zur Löschwasserförderung für Lkw“, so Strobl. Diese seien bei den Feuerwehren in Heilbronn, Mannheim, Konstanz, Ulm, Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart stationiert. In diesen sogenannten Abrollbehältern können Schläuche und Hochleistungspumpen an die Brandstelle transportiert werden. Dies ermöglicht, dass bei einem möglichen Waldbrand Wasser aus einem See oder Fluss abgepumpt und mehrere Kilometer entfernt zur Löschung verwendet werden kann, erklärt ein Sprecher Strobls.