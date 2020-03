RMV schränkt Betrieb ein

Die RMV hat bereits auf den Ferienfahr-plan umgestellt. © dpa

Hofheim am Taunus.Die Pendler in Hessen müssen sich wegen der Corona-Krise auch auf Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Nachdem der Verkehr am Montag im regionalen Schienenverkehr noch fahrplanmäßig laufen sollte, werde derzeit über Sonderfahrpläne beraten, sagte eine Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) in Hofheim am Taunus. Oberstes Ziel sei es, einen zuverlässigen Bus- und Bahnbetrieb sicherzustellen, aber auch, die Partnerbetriebe dabei zu unterstützen, eine sichere Arbeitsatmosphäre für das Fahrpersonal zu schaffen.

Nach Angaben der Sprecherin hat etwa die Mainzer Mobilität ihren Omnibus- und Straßenbahnverkehr seit Montag bereits auf Ferienfahrplan umgestellt. Geplant ist dies von diesem Dienstag an beispielsweise auch bei den Bussen der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft sowie im städtischen Busverkehr in Rüsselsheim. In Frankfurt könne es zu Betriebseinschränkungen und Fahrtausfällen auf U- und Straßenbahnlinien kommen.

Insgesamt arbeiten mehr als 160 Verkehrsanbieter im Einzugsgebiet des RMV - von der Deutschen Bahn bis hin zum kleinen Busunternehmen. Das Tarifgebiet des RMV deckt flächenmäßig etwa zwei Drittel des Bundeslandes Hessen ab, fünf Millionen Menschen wohnen im zentralen Tarifgebiet, einschließlich der Übergangstarifgebiete sind es 6,7 Millionen Menschen. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.03.2020