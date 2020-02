Roboter-Rucksack hilft beim Verladen von Gepäck

Stuttgart.Sie sollen die Intelligenz und die Fähigkeiten von Menschen mit der Kraft von Maschinen verbinden: Exoskelette, dem menschlichen Skelett nachempfundene Stützstrukturen für harte Arbeit. Der Flughafen Stuttgart hat nun zwei solcher Exoskelette für seine Mitarbeiter geleast und am Freitag vorgestellt. Die Kraftanzüge sollen den Beschäftigten beim Be- und Entladen des Gepäcks helfen. Man habe bereits andere Lösungsmöglichkeiten geprüft, aber den Menschen könne man nicht ersetzen, sagte Manfred Grempels, Betriebsleiter für die Gepäck- und Transportdienste. „Koffer haben verschiedene Formen und es gibt immer was, was maschinell gar nicht zu machen ist.“ Eine vollständige Automatisierung der Gepäcksortierung, wie es sie etwa in Stockholm gebe, sei am Stuttgarter Flughafen nicht möglich. lsw

