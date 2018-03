Rocker erhielten auch staatliche Mittel

Anzeige

Für Aufregung sorgte gestern auch, dass Mitglieder der „Osmanen Germania“ von Ende 2015 bis Ende 2016 in acht Asylunterkünften im Landkreis Lörrach als Wachmänner gearbeitet hatten. Die Ermittler sprachen von bis zu 50 Mitgliedern, die mit ihrer Tätigkeit über Umwege auch staatliche Mittel erhielten.

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke forderte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) auf, den Sachverhalt aufzuklären. „Was haben die Osmanen konkret in den Flüchtlingsunterkünften gemacht? Konnten sie Mitglieder rekrutieren, zu Straftaten anstiften und gegen unsere Gesellschaft und Kurden hetzen?“ – dies seien Fragen, die Strobl beantworten müsse. Zudem verlangte die FDP, die Gruppe endlich vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Strobl wehrte sich. Kein Bundesland gehe erfolgreicher gegen die „Osmanen“ vor als Baden-Württemberg. Er verwies auf Verfahren gegen 110 Beschuldigte, 31 Haftbefehle und eben die Verhaftung des sogenannten Weltpräsidenten und dessen Vize, die jetzt in Stuttgart vor Gericht stünden. „Die rockerähnliche Gruppierung „Osmanen Germania“ und der 2016 aufkeimende Konflikt mit der kurdisch geprägten Gruppierung Bahoz war und ist ein Schwerpunkt erfolgreicher polizeilicher Arbeit in Baden-Württemberg“, so Strobl. mis