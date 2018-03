Rollerfahrer verurteilt

Anzeige

Frankfurt.Weil er bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten umgefahren und erheblich verletzt hat, muss ein Motorroller-Fahrer drei Jahre und elf Monate in Haft. Das Amtsgericht Frankfurt verurteilte den 24-Jährigen unter anderem wegen eines vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung und sprach dem Beamten ein Schmerzensgeld in Höhe von 6000 Euro zu, wie es gestern bei Gericht hieß.

Um der Verkehrskontrolle im Juli 2016 in Hofheim zu entgehen, war der Angeklagte mit seinem Roller in voller Fahrt auf den Beamten zugefahren.

Der Polizist wurde durch die Luft geschleudert und prallte mit seinem Kopf auf dem Bürgersteig auf. Einen Führerschein hatte der Fahrer nicht. Laut Urteil wollte er dies verdecken, was einem Verbrechenstatbestand gleichkomme. Ursprünglich hatte das Amtsgericht die Sache an die Schwurgerichtskammer weitergeleitet. lhe