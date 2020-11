Rollstuhlfahrer ins Gleisbett gestoßen – acht Jahre Haft

Frankfurt.Weil er einen Rollstuhlfahrer auf das Gleisbett der Frankfurter U-Bahn gestoßen hat, ist ein 69-Jähriger am Montag vom Landgericht Frankfurt zu acht Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer ging von versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung aus.

Der Angeklagte hatte eingeräumt, im Januar den 32-Jährigen nach einem Streit über eine Flasche Schnaps an der U-Bahn-Station im Stadtteil Dornbusch auf die Gleise gestoßen zu haben. Ein später einfahrender Triebwagen konnte rechtzeitig bremsen. Dass es bei ein paar Abschürfungen am Ellenbogen des Opfers geblieben sei, grenze „an ein Wunder“, hieß es im Urteil.

Empathieloses Verhalten

Der Angeklagte soll das Geschehen nach der Tat vom Bahnsteig gegenüber aus völlig unbeeindruckt beobachtet haben. Auf der Heimfahrt wurde er später von der Polizei festgenommen. Wichtigstes Beweismittel der Staatsanwaltschaft war eine Videoaufzeichnung, die den Angeklagten bei dem Stoß zeigte.

Die Staatsanwaltschaft hatte sich bereits in ihrem Plädoyer für eine achtjährige Haftstrafe und anschließende Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Maßgeblich für diese Entscheidung war die Tatsache, dass der 69-Jährige 2001 seine Verlobte aus nichtigem Anlass in der Badewanne ertränkt hatte und deshalb bereits zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden war. Weil er die Haftzeit nicht dazu verwendet habe, an sich zu arbeiten und Therapiemöglichkeiten zu nutzen, müsse weiterhin von einer großen Gefährlichkeit des „äußerst empathielosen und dissozialen Mannes“ ausgegangen werden, so der vorsitzende Richter. Zudem habe er einen Hang zum Alkohol- und Tablettenmissbrauch.

Die Verteidigung hatte bei der Tat keinen Tötungsvorsatz gesehen und deshalb lediglich vier Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt. Auch eine Sicherungsverwahrung lehnte die Rechtsanwältin ab. Sie erwägt nun Revision beim Bundesgerichtshof. lhe

