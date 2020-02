Rosenmontagszug zeigt Trump als Kaiser Nero

Mainz.Der Blick auf Weltpolitik und politische Entwicklung in Deutschland macht den Rosenmontagszug zu einem Satire-Reigen. Der Mainzer Carneval-Verein habe sich um eine Mischung von internationalen, nationalen und lokalen Themen bemüht, sagte am Dienstag Nikolaus Jackob vom Kreativkreis des Vereins. Eine Figur von US-Präsident Donald Trump wird auf einem der zwölf Motivwagen als römischer Kaiser und Brandstifter Nero durch die Straßen rollen: Auf einer antiken Lyra twittert er sein Selbstlob in die Welt. Thematisiert werden auch die Protestbewegung in Hongkong, Premierminister Boris Johnson sowie deutsche Rüstungsexporte in die Türkei. Auf einem der Wagen zur Innenpolitik steht die Noch-CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die von einem Thüringer Zwerg gestoppt wird. lrs/Bild: Roessler/dpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.02.2020