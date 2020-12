Roßnagel oberster Datenschützer

Wiesbaden.Der Jurist Alexander Roßnagel (Bild) ist am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden zum neuen hessischen Datenschutzbeauftragten gewählt worden. Damit bekommt Hessen nach mehr als 17 Jahren einen neuen obersten Datenschützer – Amtsinhaber Michael Ronellenfitsch gibt die Position im März 2021 auf. Roßnagel wurde für fünf Jahre gewählt. Er bekam die Zustimmung aller Fraktionen – außer der SPD, die sich enthielt. Die Sozialdemokraten hatten kritisiert, dass die Regierungskoalition die Nachfolge im Alleingang geregelt und nur einen Kandidaten vorgeschlagen habe.

Seit 2019 ist Roßnagel Seniorprofessor für öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Recht der Technik und des Umweltschutzes an der Universität Kassel. Er war auch Vizepräsident der Hochschule. Außerdem engagiert sich der 70-Jährige als Sprecher des „Forums Privatheit“, das zu einem selbstbestimmten Leben in der digitalen Welt forscht.

Überwachung von Behörden

In der Vergangenheit nahm Roßnagel immer wieder zu aktuellen Themen Stellung. Zum Beispiel sah er die Corona-App „als eine gute Möglichkeit, um gleichzeitig Gesundheitsschutz und Lockerung der Freiheitsbeschränkungen zu erreichen“. Auch mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung, dem deutschen Gesetz gegen Hassrede und Vorratsdatenspeicherung setzte sich der Experte in der Vergangenheit auseinander.

Beim hessischen Datenschutzbeauftragten landen Beschwerden und andere Hinweise. Er ist nach eigener Definition „Hüter des Grundrechtes auf informationelle Selbstbestimmung“ und überwacht als unabhängige Instanz Behörden und öffentliche Stellen.

Einsatzbereit ab 15. Dezember

Ein weiteres großes Thema im Landtag war das Thema Impfzentren. „Unser Ziel ist es, am 15. Dezember 2020 die volle Einsatzbereitschaft für die größte Impfaktion in der Geschichte unseres Landes zu melden“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) im Landtag. Dafür sei Hessen bestmöglich vorbereitet. Die 28 Impfzentren im Land sollen dann an sieben Tagen in der Woche von sieben Uhr bis 22 Uhr betrieben werden und jeweils rund 1000 Impfungen pro Tag durchführen können.

Wann der Impfstoff zur Verfügung stehen werde, sei noch nicht abschließend klar, so der Innenminister. Das werde voraussichtlich Ende Dezember oder Anfang nächsten Jahres sein. Zunächst sollen ältere Menschen und Angehörige des Gesundheits- und Pflegesektors geimpft werden. Über die Reihenfolge entscheidet auf Basis der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission der Bund. Die Impfung werde für alle Bürger kostenlos sein, versicherte Beuth.

Die hessischen Impfzentren entstehen unter anderem auch in Sporthallen, Hotels oder auf einem alten Flugplatz. Für die Anmeldung zu den Impfungen soll es ein Onlineportal sowie eine Hotline geben, kündigte Beuth an. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020