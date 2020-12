Rotschöpfe ziehen ein

Ein Rotscheitelmangabe sitzt in seinem Gehege im Frankfurter Zoo. © dpa

Frankfurt.In das Menschenaffen-Haus des Frankfurter Zoos sind neue Bewohner eingezogen. Dabei handelt es sich um drei stark gefährdete Rotscheitelmangaben, wie der Tierpark am Mittwoch berichtete. Das Männchen „Jimmy“ und die Weibchen „Luala“ und „Solei“ gehören zur Familie der Meerkatzenverwandten und leben in Frankfurt nun in der Nähe der Flachlandgorillas. Geplant ist, dass sich die neuen Bewohner mit den Gorillas künftig die große Außenanlage teilen.

Die Rotscheitelmangaben kommen in Zentralafrika vor. Laut dem Zoo leben die Tiere in größeren Trupps und ernähren sich überwiegend von Früchten und Nüssen. Die Primaten sind aufgrund ihres kupferrot leuchtenden Haupthaars besonders auffällig. Sie stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN und werden als stark gefährdete Art eingestuft. dpa

