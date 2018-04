Rückbau geht auf die Zielgerade

Anzeige

Schon als Oppositionspolitiker hatte Untersteller vorgeschlagen, die Brennelemente im Philippsburger Zwischenlager unterzubringen, um Obrigheim schneller atomfrei zu bekommen. Damals holte er sich eine Abfuhr der EnBW. Im letzten Sommer war es dann so weit: In fünf Castoren kamen die 342 Elemente per Schiff nach Neckarwestheim.

Sinneswandel der EnBW

Nicht nur in Sachen Brennstäbe hat die EnBW eine 180-Grad-Kehrtwende hingelegt. Der Konzern, der früher den höchsten Atomstromanteil der Branche hatte, versteht sich heute als Vorreiter der Energiewende. Die Übergabe der letzten Rückbaugenehmigung feiert Jörg Michels, der Geschäftsführer der EnBW Kernkraft, euphorisch: „Obrigheim wird damit seine Pionierrolle erfüllen.“ Michels spricht von einer „Erfolgsgeschichte, die fortgeschrieben wird“. Darauf sei er stolz. Untersteller ist höflich genug, um nicht an die ganz anderen Töne zu erinnern, die ihm als jungem Kernkraftgegner aus der EnBW entgegenschallten.

Stolz führt Michels dem Stuttgarter Minister die Fortschritte beim Rückbau der Anlage vor. Einmal mehr hat Untersteller eine unkonventionelle Idee, um Obrigheim schneller frei von Radioaktivität zu bekommen. Er schlägt vor, die auf dem Kraftwerksgelände lagernden schwach- und mittelradioaktiven Abfälle in das Zwischenlager eines anderen Kernkraftwerks zu bringen. Eigentlich sollten die ab 2027 in den Schacht Konrad, aber dessen Fertigstellung verzögert sich.

„Von der Menge her ist das machbar“, sagt der Grüne. Es gehe um rund 2500 Tonnen, ergänzt Michels. Nur wenn die Hallen mit der internen Bezeichnung 39.52 vorher komplett geräumt sind, kann Obrigheim ab 2025 aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen werden. Ob als Ersatz die benachbarten Standorte Philippsburg oder Neckarwestheim in Frage kommen, lässt der Minister offen. Das müsse die ab 2020 für die Lagerung zuständige Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) entscheiden.

Als gelöst betrachtet Untersteller den Streit um die Einlagerung von freigegebenem Schutt auf den Deponien der benachbarten Landkreise. Nach mehreren Gesprächen sei er sich mit Landrat Achim Brötel einig, dass von den Abfällen keine Gefahr ausgehe. Jeder Sack Phosphordünger habe eine höhere Strahlenbelastung. „Man sollte die Kirche im Dorf lassen. Das habe ich manchmal vermisst“, kritisiert der Grüne, der einen Ruf als Kernkraftgegner zu verlieren hat.

Dass nichts einfach ist beim Atomausstieg, hat Untersteller gleich nach Amtsantritt erfahren. Der Minister erinnert sich an den alten Streit um den Reaktordruckbehälter von Obrigheim. Nun wollte er genau wissen, ob die Versprödung tatsächlich stärker war, als von den Betreibern behauptet. Untersteller hat den fünfseitigen Vermerk seiner Beamten dabei, in dem sie ihm von einer genaueren Untersuchung abraten. Sie verweisen auf Kosten von zwei Millionen Euro und zusätzliche Strahlenbelastung. In grüner Ministertinte steht darunter: „Okay! Die Argumente leuchten ein!“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.04.2018