Rückendeckung für Bauer

Stuttgart.SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch bringt die ganz großen Wortgeschütze in Stellung, um den Entlassungsantrag gegen die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Bild) zu begründen. Die Grünen-Politikerin habe dem „Gericht wichtige Dokumente vorenthalten, das Parlament getäuscht und falsch informiert und die Fürsorgepflicht gegenüber Beamten verletzt“. Stochs Fazit: „Das Fehlverhalten ist unerträglich.“ Da will dann FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke nicht zurückstehen. Bauer habe mit einer uneidlichen Falschaussage eine Straftat begangen und müsse gehen.

Entlassungsanträge sind für die Opposition ein bewährtes Stilmittel, um öffentliches Aufsehen zu erregen und einen im Feuer stehenden Minister weiter zu schwächen. Kritiker spotten über „Förmchenwerfen“. In der letzten Legislaturperiode hat die CDU fast ein halbes Dutzend solcher Anträge gegen SPD-Minister eingereicht – und sich regelmäßig eine Abstimmungsschlappe eingehandelt. Denn für den Erfolg wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Aber keine Regierung lässt sich wegen politischer Streitpunkte einen Minister aus dem Amt schießen. Gestern stimmen die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU geschlossen gegen die Entlassung, die Opposition von SPD, FDP und AfD ebenso geschlossen dafür.

Zufrieden trotz Niederlage

Stoch ist trotz des klaren Ausgangs zufrieden mit der hitzigen Debatte und dem Ergebnis. „Wenn der Verwaltungsgerichtshof ebenfalls Fehlverhalten erkennt, wird es spannend“, sagt er. Denn die Vorlage für den Entlassantrag von SPD und FDP lieferte das Verwaltungsgericht Stuttgart (VGH). Dort hatte die frühere Rektorin der Verwaltungshochschule Ludwigsburg, Claudia Stöckle, gegen ihre Abwahl geklagt und Recht bekommen. Das Gericht hielt Bauer eine ganze Latte von Verfehlungen vor. Rülke destilliert in der Debatte daraus eine „Lüge gegenüber dem Parlament“. Die entscheidende Schwäche der Attacke: In einem Eilverfahren hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim bereits die Entlassung als rechtens eingestuft. Aber in der Hauptsache steht die Überprüfung des Urteils aus.

Die Attacke auf seine Ministerin macht Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Chefsache und legt einen kämpferischen Auftritt für sie hin. „Sie kommen mir vor wie jemand, der Klavier mit den Armen spielt. Laut, aber dissonant“, hält er der Opposition vor. Stoch und Rülke würden mit Vorverurteilungen agieren: „Sie setzen auf Showeffekte.“ Mit dem Entlassantrag seien SPD und FDP auf dem Holzweg. „Es wird ihnen nicht gelingen, der Ministerin am Zeug zu flicken“, betont er. Stoch hofft nun auf den VGH.

Staatstragend gibt sich CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. Das Parlament müsse das „Skandalisierungsritual hinterfragen“. Mit dem „scharfen Schwert“ des Entlassungsantrags müsse man verantwortungsvoll umgehen. Wenn Rülke Bauer eine Straftat vorwerfe, gebe es für ihn die „Gefahr einer Falschverdächtigung“.

Unbeeindruckt von solchen Mahnungen reitet danach der AfD-Abgeordnete Rainer Podeswa seine Attacke gegen Bauer. Bei der Grünen-Ministerin gehe es um Mauscheln und Vertuschen. Podeswa legt der Ministerin nahe, von sich aus den Hut zu nehmen.

Einer der Streitpunkte ist Bauers Umgang mit der Kommission, die sich mit den Turbulenzen an der Hochschule in Ludwigsburg beschäftigte. Das Gremium unter Vorsitz des früheren Finanzministers Gerhard Stratthaus (CDU) sei nicht unabhängig gewesen, so das Verwaltungsgericht. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss hat die drei Mitglieder noch gar nicht gehört. (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018