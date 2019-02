Rückenschule für Langzeitarbeitslose

Mainz.Mit gesundheitsfördernden Kursen wollen die Bundesagentur für Arbeit und die gesetzlichen Krankenkassen in den kommenden Jahren Langzeitarbeitslose unterstützen. Das seit 2016 laufende bundesweite Projekt namens „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in der kommunalen Lebenswelt“, an dem auch der Deutsche Landkreistag und Städtetag beteiligt sind, soll von deutschlandweit 129 Standorten auf 233 bis zum ersten Quartal 2020 erweitert werden. Das kündigte Gernot Kiefer, Vorstand des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), gestern in Mainz an.

Ausgebildete Mitarbeiter

Dann sei mehr als die Hälfte der 408 Jobcenter in Deutschland mit dabei, sagte Bundesagentur-Chef Detlef Scheele. Auch dank des Projekts sei die Agentur auf einem guten Weg, zu einem „Kümmerer“ zu werden. Bei der Betreuung von Menschen solle es nicht nur um auszuzahlendes Geld oder Regelsätze gehen, sondern auch um andere Themen, die die Menschen bewegten, wie etwa Gesundheit. Insgesamt zählte die Bundesagentur für Arbeit im Januar 2019 knapp 774 000 Langzeitarbeitlose in ganz Deutschland.

Innerhalb des Projekts sollen Vermittler in Jobcentern Langzeitarbeitslose gezielt auf Unterstützungsangebote aufmerksam machen und sie für das Thema Gesundheit sensibilisieren. 1200 Mitarbeiter seien extra geschult worden, sagte Scheele.

Das Spektrum des Angebots, das Langzeitarbeitslose freiwillig wahrnehmen können, reicht von Ernährungskursen über Rückenschulen bis hin zu Kursen für Zeitmanagement oder zum Umgang mit Stress. Bundesagentur-Chef Scheele sagte, gesundheitliche Probleme seien häufig eine Hürde für die erfolgreiche Integration von Menschen in Arbeit. Gleichzeitig könne Arbeitslosigkeit selbst zu einer gesundheitlichen Belastung werden. GKV-Vertreter Kiefer erklärte, in den vergangenen Jahren hätten sich viele Präventionsangebote der Kassen an Menschen gerichtet, die leicht zu erreichen seien. Diese sollten bei einer objektiven Betrachtung des Bedarfs aber weniger im Fokus stehen. Dieses Projekt nehme nicht so leicht zu erreichende Menschen in den Blick. Die GKV engagiere sich 2019 und 2020 mit acht bis zehn Millionen Euro jährlich. Zwischen 2016 bis 2018 flossen bereits knapp fünf Millionen Euro von der GKV.

Bislang nahmen laut Kiefer bundesweit rund 11 000 Menschen an Angeboten teil. In der Praxis gehe es darum, motivierend auf Betroffene einzuwirken und sie individuell zu beraten, berichtete Sandra Helms von der Landeszentrale für Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz, die in diesem Bundesland die von der GKV beauftragte Projektleiterin ist. Oft starte es mit einem speziellen Kurs nur für Langzeitarbeitslose, anschließend könne es mit offenen Kursen auch für Nicht-Langzeitarbeitslose weitergehen. lrs

