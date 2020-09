Rückgang bei Autodiebstählen

Stuttgart.Auf dem Gebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn wurden im vergangenen Jahr 128 Autos gestohlen – so viele wie in keiner anderen Region Baden-Württembergs. Dies erklärt ein Sprecher des Stuttgarter Innenministeriums dieser Redaktion. Dahinter folgt das Polizeipräsidium Mannheim, in dessen Gebiet 104 Autodiebstähle gemeldet worden sind.

Insgesamt gab es 2019 in Baden-Württemberg 872 Autodiebstähle. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr, als es noch 960 Fälle gab, um rund zehn Prozent zurückgegangen. 2017 waren es 896 Fälle.

Bei den Autodiebstählen hat damit der Raum Heilbronn im Jahr 2019 im Südwesten den unrühmlichen ersten Platz von Mannheim übernommen, wo es 2018 mit 130 Delikten noch die meisten Autodiebstähle gab. Heilbronn befand sich damals unter den 13 Präsidien des Landes im oberen Mittelfeld.

In Baden-Württemberg gibt es große regionale Unterschiede bei den Autodiebstählen. So meldet das Polizeipräsidium Stuttgart für 2019 lediglich 39 Kfz-Diebstähle, was bei der Polizei darauf zurückgeführt wird, dass die Gefahr für Kriminelle groß ist, in dicht besiedelten Gebieten in Polizeikontrollen zu kommen. Am wenigsten Autodiebstähle gab es im vergangenen Jahr neben Stuttgart in den Gebieten der Polizeipräsidien Ulm (32), Ravensburg (39) und Pforzheim (40). Das Polizeipräsidium Konstanz meldet 49 Fälle.

Da die Zahl der Delikte landesweit zurückging, hat sich auch die gesamte Schadenssumme von rund 16,8 Millionen Euro im Jahr 2018 auf zuletzt etwa 16,1 Millionen Euro reduziert. Die durchschnittliche Schadenssumme pro entwendetem Kraftfahrzeug lag im Südwesten 2019 bei 18 443 Euro. In Heilbronn und Mannheim – den beiden Hotspots im Südwesten – betrug sie im Schnitt pro Fall 25 294 Euro beziehungsweise 22 826 Euro.

Ärgernis für Strobl

Für Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sind die vielen Fälle ein Ärgernis. „Deutsche Kraftfahrzeuge stehen bei professionell agierenden Straftätergruppierungen weiter hoch im Kurs. Das ist für die Polizei eine große Herausforderung“, erklärt Strobl. Seit einigen Jahren würden hochwertige Pkw mit der Überwindung des Keyless-Go-Systems gestohlen, so der CDU-Politiker weiter. Bei diesem System, bei dem Autos per Knopf entriegelt werden, greifen Diebe mit einem speziellen Gerät das Funksignal des Schlüssels des Besitzers ab, öffnen damit anschließend das Auto und starten den Motor.

Doch warum gibt es so viele Autodiebstähle in Heilbronn und Mannheim? Eine Erklärung könnte sein, so ein Sprecher des Innenministeriums, dass die Täter verkehrsgünstige Lagen für ihre Diebestouren wählten, um die gestohlenen Fahrzeuge nach Osteuropa zu bringen. Die Region Heilbronn liege an der A 81 und A 6, die eine „rasche Flucht in Nord-Süd- oder Ost-West-Richtung ermöglichen“, so der Sprecher. Das Gebiet des Polizeipräsidiums Mannheim liege im Drei-Länder-Eck und für Täter somit ebenfalls in einer verkehrsgünstigen Lage.

Etwa jeder zweite Fall wird geklärt

Auch die Autobahnzubringer seien jeweils gut ausgebaut. Zudem seien der Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie der Hohenlohekreis „industrie- und wirtschaftsstarke Räume“, so der Sprecher weiter. Hier gebe es eine Häufung an hochwertigen Fahrzeugen. Dies zeige auch die Tatsache, dass das Polizeipräsidium Heilbronn 2019 eine Diebstahlserie mit 30 Fällen aufgeklärt habe, sagt der Sprecher.

Laut Innenministerium gab es im vergangenen Jahr bei allen Autodiebstählen im Südwesten 814 Tatverdächtige. Diese werden in der Statistik nur einmal erfasst, auch wenn sie an mehreren Delikten beteiligt waren. 489 Personen hatten einen deutschen Pass. Unter den Nichtdeutschen hatten die meisten Personen einen türkischen (48) sowie einen rumänischen oder polnischen (je 34) Pass. Etwa jeder zweite Fall konnte aufgeklärt werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020